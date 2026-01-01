Дмитрий Колдун в ДК Ленсовета

Готовьтесь к незабываемому живому шоу продолжительностью два часа! В этом спектакле вас ждёт только живой звук в сопровождении профессиональных музыкантов, который создаст уникальную атмосферу романтики и драйва.

Среди музыкальных номеров — проверенные временем хиты, такие как «Дай мне силу», «Корабли», «Почему», «Царевна», «Давай сыграем в любовь», «Вертолеты», «Город больших огней» и «Нереальная». Эти мелодии неоднократно были удостоены престижных музыкальных наград и премий.

Кроме того, певец радует своих поклонников новыми хитами, среди которых «Приду без повода», «Он не стоит слез», «Верю в хорошее», «Милая», «Ревную тебя» и «Мэрилин Монро». Эти треки уверенно занимают лидирующие строчки в чартах и звучат в эфире музыкальных радиостанций.

В 2024 году артист стал лауреатом премии «Золотой граммофон» за хит «Милая» и обладателем «Звезды Дорожного радио» за песню «Королева красоты». Не упустите возможность наслаждаться уникальным сочетанием музыки и живого исполнения на сцене!