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Дмитрий Колдун
Киноафиша Дмитрий Колдун

Дмитрий Колдун

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О концерте

Дмитрий Колдун в ДК Ленсовета

Готовьтесь к незабываемому живому шоу продолжительностью два часа! В этом спектакле вас ждёт только живой звук в сопровождении профессиональных музыкантов, который создаст уникальную атмосферу романтики и драйва.

Среди музыкальных номеров — проверенные временем хиты, такие как «Дай мне силу», «Корабли», «Почему», «Царевна», «Давай сыграем в любовь», «Вертолеты», «Город больших огней» и «Нереальная». Эти мелодии неоднократно были удостоены престижных музыкальных наград и премий.

Кроме того, певец радует своих поклонников новыми хитами, среди которых «Приду без повода», «Он не стоит слез», «Верю в хорошее», «Милая», «Ревную тебя» и «Мэрилин Монро». Эти треки уверенно занимают лидирующие строчки в чартах и звучат в эфире музыкальных радиостанций.

В 2024 году артист стал лауреатом премии «Золотой граммофон» за хит «Милая» и обладателем «Звезды Дорожного радио» за песню «Королева красоты». Не упустите возможность наслаждаться уникальным сочетанием музыки и живого исполнения на сцене!

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В других городах
Сентябрь
22 сентября вторник
19:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42

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