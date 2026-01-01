Концерт Дмитрия Колдуна: «Лучшее и Новое»

Приглашаем вас на грандиозный сольный концерт лауреата премий «Золотой граммофон - 2024» и «Звезды Дорожного радио - 2024» Дмитрия Колдуна. Это незабываемое двухчасовое шоу подарит вам яркие эмоции и отличное настроение!

Живое выступление с музыкантами

Концерт пройдет в формате живого звука, что является несомненным знаком качества. Дмитрий Колдун порадует зрителей своим мастерством и профессионализмом на сцене. Яркие сценические проекции создадут уникальную атмосферу романтики и драйва.

Хиты, которые полюбили миллионы

На концерте будут исполнены проверенные временем хиты, такие как «Дай мне силу», «Корабли», «Почему», «Царевна», «Давай сыграем в любовь», «Вертолеты», «Город больших огней» и многие другие. Эти песни неоднократно получали престижные музыкальные награды и любимы зрителями.

Новые работы и награды

Не забудьте также послушать новые хиты Дмитрия, среди которых «Приду без повода», «Он не стоит слез», «Верю в хорошее», «Милая», «Ревную тебя», и «Мэрилин Монро». Эти композиции уверенно занимают лидирующие позиции в чартах и звучат на музыкальных радиостанциях.

В 2024 году Дмитрий Колдун стал лауреатом премии «Золотой граммофон» за хит «Милая» и обладателем «Звезды Дорожного радио» за песню «Королева красоты». Не упустите возможность увидеть его живьем на сцене!