Дмитрий Колдун
Дмитрий Колдун

Дмитрий Колдун

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Дмитрия Колдуна в Воронеже: «Лучшее и новое»

Приглашаем вас на незабываемый живой двухчасовой концерт лауреата премий «Золотой граммофон-2024» и «Звезды Дорожного радио-2024» Дмитрия Колдуна, который обещает стать настоящим музыкальным событием!

Живой звук и яркие эмоции

Выступление пройдет в сопровождении профессиональных музыкантов, что гарантирует высокое качество звучания. Яркие сценические проекции создадут уникальную атмосферу, полную романтики и драйва.

Любимые хиты и новинки

На концерте зрители смогут услышать проверенные временем хиты, такие как «Дай мне силу», «Корабли», «Почему», «Царевна», «Давай сыграем в любовь», «Вертолеты», «Город больших огней» и «Нереальная». Эти песни не раз отмечались престижными музыкальными наградами.

Кроме того, Дмитрий радует поклонников новыми хитами, среди которых «Приду без повода», «Он не стоит слез», «Верю в хорошее», «Милая», «Ревную тебя» и «Мэрилин Монро». Эти композиции уверенно занимают лидирующие позиции в чартах и звучат на многих радиостанциях.

Награды и достижения

В 2024 году Дмитрий Колдун стал лауреатом премии «Золотой граммофон» за хит «Милая» и обладателем «Звезды Дорожного радио» за песню «Королева красоты». Это подчеркивает его высокий уровень мастерства и популярность среди зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события!

Расписание

20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 13 декабря
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 1600 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
