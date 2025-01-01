Концерт Дмитрия Колдуна в Воронеже: «Лучшее и новое»

Приглашаем вас на незабываемый живой двухчасовой концерт лауреата премий «Золотой граммофон-2024» и «Звезды Дорожного радио-2024» Дмитрия Колдуна, который обещает стать настоящим музыкальным событием!

Живой звук и яркие эмоции

Выступление пройдет в сопровождении профессиональных музыкантов, что гарантирует высокое качество звучания. Яркие сценические проекции создадут уникальную атмосферу, полную романтики и драйва.

Любимые хиты и новинки

На концерте зрители смогут услышать проверенные временем хиты, такие как «Дай мне силу», «Корабли», «Почему», «Царевна», «Давай сыграем в любовь», «Вертолеты», «Город больших огней» и «Нереальная». Эти песни не раз отмечались престижными музыкальными наградами.

Кроме того, Дмитрий радует поклонников новыми хитами, среди которых «Приду без повода», «Он не стоит слез», «Верю в хорошее», «Милая», «Ревную тебя» и «Мэрилин Монро». Эти композиции уверенно занимают лидирующие позиции в чартах и звучат на многих радиостанциях.

Награды и достижения

В 2024 году Дмитрий Колдун стал лауреатом премии «Золотой граммофон» за хит «Милая» и обладателем «Звезды Дорожного радио» за песню «Королева красоты». Это подчеркивает его высокий уровень мастерства и популярность среди зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события!