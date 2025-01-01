Не пропустите: Концерт Дмитрия Колдуна «Лучшее и новое»

Приглашаем вас на незабываемый сольный концерт лауреата премий «Золотой граммофон-2024» и «Звезды Дорожного радио-2024» Дмитрия Колдуна. Это шоу обещает стать настоящим музыкальным событием! В течение двух часов вы сможете насладиться только живым звуком в сопровождении талантливых музыкантов, что гарантирует высокое качество и профессионализм на сцене.

Яркие впечатления и любимые хиты

Концерт будет наполнен яркими сценическими проекциями и неповторимой атмосферой романтики и драйва. Зрителей ждут проверенные временем хиты, такие как: «Дай мне силу», «Корабли», «Почему», «Царевна» и «Город больших огней». Эти песни неоднократно отмечались престижными музыкальными наградами и продолжают радовать поклонников.

Новые хиты в эфире

Дмитрий Колдун также радует своих поклонников новыми композициями, среди которых: «Приду без повода», «Он не стоит слез», «Верю в хорошее», «Ревную тебя» и «Мэрилин Монро». Эти песни уверенно занимают лидирующие позиции в музыкальных чартах и звучат в эфирах радиостанций по всей стране.

Награды и достижения

В 2024 году артист стал лауреатом премии «Золотой граммофон» за хит «Милая» и обладателем «Звезды Дорожного радио» за песню «Королева красоты». Это подтверждение его музыкального таланта и любви публики.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного мероприятия! Билеты уже в продаже.