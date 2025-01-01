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Дмитрий Колдун. Большой сольный концерт
Киноафиша Дмитрий Колдун. Большой сольный концерт

Дмитрий Колдун. Большой сольный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Дмитрия Колдуна в Екатеринбурге: «Лучшее и Новое»

Не упустите возможность стать частью незабываемого живого шоу лауреата премий «Золотой граммофон - 2024» и «Звезды Дорожного радио - 2024» Дмитрия Колдуна. Концерт под названием «Лучшее и Новое» пройдет в формате 2-х часового живого выступления, где вы сможете насладиться исключительно живым звуком под сопровождение талантливых музыкантов.

Яркие впечатления и любимые хиты

Зрителей ждут яркие сценические проекции и уникальная атмосфера романтики и драйва. Дмитрий исполнит проверенные временем хиты, такие как:

  • «Дай мне силу»
  • «Корабли»
  • «Почему»
  • «Царевна»
  • «Давай сыграем в любовь»
  • «Вертолеты»
  • «Город больших огней»
  • «Нереальная»

Эти песни неоднократно отмечались престижными музыкальными наградами и по-прежнему радуют поклонников.

Новые хиты и достижения

Дмитрий Колдун также порадует зрителей новыми композициями, среди которых:

  • «Приду без повода»
  • «Он не стоит слез»
  • «Верю в хорошее»
  • «Милая»
  • «Ревную тебя»
  • «Мэрилин Монро»

Эти песни уверенно занимают лидирующие позиции в чартах и часто звучат в эфире музыкальных радиостанций.

Награды 2024 года

В этом году артист стал лауреатом премии «Золотой граммофон» за хит «Милая» и обладателем «Звезды Дорожного радио» за песню «Королева красоты». Не пропустите шанс увидеть его выступление вживую!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 4 декабря
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1700 ₽

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