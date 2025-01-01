Дмитрий Колдун. Большой сольный концерт

Концерт Дмитрия Колдуна в Екатеринбурге: «Лучшее и Новое»

Не упустите возможность стать частью незабываемого живого шоу лауреата премий «Золотой граммофон - 2024» и «Звезды Дорожного радио - 2024» Дмитрия Колдуна. Концерт под названием «Лучшее и Новое» пройдет в формате 2-х часового живого выступления, где вы сможете насладиться исключительно живым звуком под сопровождение талантливых музыкантов.

Яркие впечатления и любимые хиты

Зрителей ждут яркие сценические проекции и уникальная атмосфера романтики и драйва. Дмитрий исполнит проверенные временем хиты, такие как:

«Дай мне силу»

«Корабли»

«Почему»

«Царевна»

«Давай сыграем в любовь»

«Вертолеты»

«Город больших огней»

«Нереальная»

Эти песни неоднократно отмечались престижными музыкальными наградами и по-прежнему радуют поклонников.

Новые хиты и достижения

Дмитрий Колдун также порадует зрителей новыми композициями, среди которых:

«Приду без повода»

«Он не стоит слез»

«Верю в хорошее»

«Милая»

«Ревную тебя»

«Мэрилин Монро»

Эти песни уверенно занимают лидирующие позиции в чартах и часто звучат в эфире музыкальных радиостанций.

Награды 2024 года

В этом году артист стал лауреатом премии «Золотой граммофон» за хит «Милая» и обладателем «Звезды Дорожного радио» за песню «Королева красоты». Не пропустите шанс увидеть его выступление вживую!