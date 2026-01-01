Оповещения от Киноафиши
Дмитрий Казачков
Дмитрий Казачков

12+
О концерте

Концерт Дмитрия Казачкова в Клубе Алексея Козлова

В Москве  выступит Дмитрий Казачков — вокалист и гитарист, ранее известный как Dr.Endo и лидер группы «DR. ENDO & THE DUDES». Его музыка представляет собой синтез энергичного блюз-рока и южного рока, дополняемого русским колоритом, что привлекает внимание отечественной аудитории.

Шоу с элегантным юмором

На концерте зрители смогут насладиться разнообразной программой, включающей элементы блюза, рока, южного рока и кантри. Сочетание различных стилей создаст уникальную атмосферу, полную искренности и юмора. Это делает выступление особенно интересным для поклонников ритм-н-блюза и рока.

Почему стоит посетить

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Концерты Дмитрия Казачкова известны своей теплотой и дружеской атмосферой, что делает их настоящим подарком для любителей живой музыки.

Апрель
1 апреля среда
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub

