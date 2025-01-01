Захватывающее шоу от Дмитрия Казачкова и группы "DR. ENDO"

Вокалист и гитарист Дмитрий Казачков — одна из самых ярких фигур на московской ритм-н-блюзовой сцене. Этот талантливый исполнитель умело сочетает энергию американского блюз-рока и южного рока с исконно русским характером, превращая зарубежную музыку в нечто близкое и родное для отечественного слушателя.

Группа "DR. ENDO"

Группа "DR. ENDO" состоит из одних из лучших музыкантов московской клубной сцены и хороших друзей Дмитрия Казачкова. В состав группы входят:

Юрий Новгородский (гитара)

Евгений Глухов (бас)

Сергей "Джон" Сорокин (губная гармоника)

Антон Ильин (клавиши)

Павел Жданкин (ударные)

Новая программа и атмосфера

В своей обновленной программе "DR. ENDO" предлагает слушателям микс из полюбившихся хитов и свежих композиций. Зрителей ждет захватывающее шоу, наполненное драйвом, романтикой и виртуозным исполнением. Особенно атмосферу концерту придает неповторимое сценическое обаяние Доктора Эндо.

Место и время

Не упустите возможность насладиться живым выступлением одного из лучших блюзменов страны, Дмитрия Казачкова, на сцене Академ джаз клуба. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей качественной живой музыки.

Ждем вас по адресу: Мясницкая, д. 24, стр. 3!