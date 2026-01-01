Дмитрий Казачков. Южный рок
Билеты от 1200₽
16+
О концерте

Искрометный вечер с Дмитрием Казачковым в Ритм блюз кафе

Приглашаем вас на незабываемое шоу с участием Дмитрия Казачкова — харизматичного вокалиста и гитариста, который занимает одно из самых ярких мест на московской ритм-н-блюзовой сцене. Его творчество сочетает в себе элементы музыкального эксперимента и настоящего сценического мастерства.

Невообразимые эксперименты

Казачков постоянно ищет новые формы самовыражения в музыке, меняя репертуар и стиль исполнения. Его концерты — это не просто выступления, а настоящие шоу, которые оставляют глубокий след в душе каждого зрителя.

Магия дружбы на сцене

На сцене Дмитрий выступает со своими коллегами — выдающимися музыкантами, с которыми его связывают не только профессиональные, но и дружеские отношения. Это создает уникальную атмосферу, полную искрометного праздника, который запоминается надолго.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Вас ждёт вечер, наполненный энергией, настоящими эмоциями и великолепной музыкой. Убедитесь сами в том, как талант и дружба могут создать волшебство на сцене!

Июль
4 июля суббота
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
