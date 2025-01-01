Дмитрий Казачков. Предновогодний концерт

Предновогодний концерт Дмитрия Казачкова в Kozlov Club Unplugged

В Kozlov Club Unplugged состоится предновогодний концерт Дмитрия Казачкова. В программе — обновлённая акустическая программа, где старые любимые песни соседствуют с новинками. Гости услышат южный рок, блюз и кантри, включая композиции таких исполнителей, как «Lynyrd Skynyrd», Алан Прайс и многих других.

Уникальная программа

Концерт отличается отсутствием заезженных хитов, что придаёт ему особый вкус. Дмитрий Казачков выбрал композиции с любовью и аккуратностью. Зрители смогут насладиться разнообразием жанров — от южного рока до блюза и кантри. Эта программа станет ярким событием для поклонников живой музыки.

Харизматичный артист

Дмитрий Казачков — один из самых ярких представителей московской ритм-н-блюзовой сцены. Он постоянно экспериментирует с репертуаром и форматом выступлений. Коллеги Казачкова — не только талантливые музыканты, но и настоящие друзья, что создает на сцене атмосферу искромётного праздника, которая запомнится надолго.

Музыканты на сцене

На сцену выйдут:

Дмитрий Казачков (вокал, гитара)

(вокал, гитара) Евгений Глухов (бас, бэк-вокал)

(бас, бэк-вокал) Сергей «Джон» Сорокин (губная гармоника)

(губная гармоника) Антон Ильин (клавишные)

(клавишные) Александр Торопкин (ударные, бэк-вокал)

(ударные, бэк-вокал) Диана Мухамеджанова (бэк-вокал)

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и атмосферой творчества вместе с Дмитрием Казачковым и его командой!