Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дмитрий Казачков и Диана Мухамеджанова
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дмитрий Казачков и Диана Мухамеджанова

Дмитрий Казачков и Диана Мухамеджанова

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Неповторимый вечер блюза и южного рока в клубе Алексея Козлова

18 июня на сцене пройдет яркое музыкальное событие, посвященное Дню Рождения двух талантливых исполнителей – блюзмена Дмитрия Казачкова и вокалистки Дианы Мухамеджановой. По традиции, музыканты отметят этот праздник, радуя свою аудиторию живыми выступлениями.

Дмитрий Казачков – харизматичный вокалист и гитарист, являющийся одним из самых ярких представителей московской ритм-н-блюзовой сцены. Он известен своими смелыми экспериментами с репертуаром и форматами выступлений. В его группе выступают не только выдающиеся музыканты, но и настоящие друзья, что создает на сцене атмосферу праздника, запоминающуюся надолго.

Что касается репертуара вечера, зрители могут ожидать классический американский блюз и «южный» рок. Все композиции выбраны с любовью и уважением к этим стилям, обещая незабываемые эмоции.

Имена музыкантов, которые присоединятся к Дмитрию и Диане, останутся сюрпризом для всех гостей, добавляя интригу к этому мероприятию.

Купить билет на концерт Дмитрий Казачков и Диана Мухамеджанова

Помощь с билетами
Июнь
18 июня четверг
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Самвел Гиновян - проверочный стендап концерт
18+
Юмор

Самвел Гиновян - проверочный стендап концерт

24 июня в 20:00 Standup Club на Трубной
Билеты
Филипп Воронин
18+
Юмор

Филипп Воронин

12 июня в 19:00 Stand Up Store Moscow
от 1650 ₽
Никита Шевчук. Сольный концерт «Без обид!»
18+
Юмор

Никита Шевчук. Сольный концерт «Без обид!»

1 июля в 19:00 Coin Event Hall
от 3200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше