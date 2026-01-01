Дмитрий Казачков и Диана Мухамеджанова

Неповторимый вечер блюза и южного рока в клубе Алексея Козлова

18 июня на сцене пройдет яркое музыкальное событие, посвященное Дню Рождения двух талантливых исполнителей – блюзмена Дмитрия Казачкова и вокалистки Дианы Мухамеджановой. По традиции, музыканты отметят этот праздник, радуя свою аудиторию живыми выступлениями.

Дмитрий Казачков – харизматичный вокалист и гитарист, являющийся одним из самых ярких представителей московской ритм-н-блюзовой сцены. Он известен своими смелыми экспериментами с репертуаром и форматами выступлений. В его группе выступают не только выдающиеся музыканты, но и настоящие друзья, что создает на сцене атмосферу праздника, запоминающуюся надолго.

Что касается репертуара вечера, зрители могут ожидать классический американский блюз и «южный» рок. Все композиции выбраны с любовью и уважением к этим стилям, обещая незабываемые эмоции.

Имена музыкантов, которые присоединятся к Дмитрию и Диане, останутся сюрпризом для всех гостей, добавляя интригу к этому мероприятию.