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Дмитрий Илюхин и Мадияр Сатвалдин
Киноафиша Дмитрий Илюхин и Мадияр Сатвалдин

Дмитрий Илюхин и Мадияр Сатвалдин

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Юмористический концерт Дмитрия Илюхина и Мадияра Сатвалдина в Flash Bar Ростов

Приглашаем вас на незабываемый юмористический концерт двух талантливых комиков — Дмитрия Илюхина и Мадияра Сатвалдина! Это событие состоится в уютном Flash Bar Ростов, где зрители смогут насладиться зарядом позитива и хорошего настроения.

О выступлении

Дмитрий Илюхин — известный российский комик, который прославился своими остроумными шутками и умением находить смешное в повседневной жизни. Мадияр Сатвалдин, в свою очередь, стал любимцем публики благодаря своему уникальному стилю и харизме на сцене. Вместе они создадут атмосферу, полную смеха и радости.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на сайте заведения или в кассе Flash Bar. Спешите, количество мест ограничено!

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых комиков и зарядиться позитивом на долгое время вперед!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 10 августа
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
19:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽

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