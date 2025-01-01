Дмитрий Илюхин и Мадияр Сатвалдин

Юмористический концерт Дмитрия Илюхина и Мадияра Сатвалдина в Flash Bar Ростов

Приглашаем вас на незабываемый юмористический концерт двух талантливых комиков — Дмитрия Илюхина и Мадияра Сатвалдина! Это событие состоится в уютном Flash Bar Ростов, где зрители смогут насладиться зарядом позитива и хорошего настроения.

О выступлении

Дмитрий Илюхин — известный российский комик, который прославился своими остроумными шутками и умением находить смешное в повседневной жизни. Мадияр Сатвалдин, в свою очередь, стал любимцем публики благодаря своему уникальному стилю и харизме на сцене. Вместе они создадут атмосферу, полную смеха и радости.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на сайте заведения или в кассе Flash Bar. Спешите, количество мест ограничено!

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых комиков и зарядиться позитивом на долгое время вперед!