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Дмитрий Харатьян
Билеты от 3000₽
Киноафиша Дмитрий Харатьян

Спектакль Дмитрий Харатьян

12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Творческий вечер-концерт Дмитрия Харатьяна в Москве

Приглашаем вас на уникальный творческий вечер-концерт Народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна, который пройдет в сопровождении группы «Cocktail project». Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра и музыки.

Многообразие таланта

Дмитрий Харатьян — это не просто актер, но и певец, телеведущий, а также президент открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров». За более чем 50-летнюю карьеру он успел порадовать зрителей своими ролями в культовых фильмах, таких как «Розыгрыш», «Зеленый фургон», «Гардемарины, вперед!» и многих других. Его театральные работы также не остаются незамеченными и включают спектакли «Нина», «Люди и мыши», «Нетелефонный разговор». Вдобавок, он принимал участие в мюзиклах и рок-опере, таких как «Веселые ребята» и «Идут белые снеги».

Уникальная программа

На концерте зрители смогут насладиться сочетанием песни, слова и актёрского мастерства. В программе прозвучат стихи великих поэтов, а также любимые песни из фильмов, такие как «Не вешать нос», «Школьный вальс» и «Есть только миг». Некоторые композиции будут представлены в неожиданной рок-обработке.

Команда музыкантов

В сопровождении Дмитрия Харатьяна выступит группа «Cocktail project» под художественным руководством мультиинструменталиста Михаила Киселева. В состав группы входят талантливые музыканты: Денис Швытов (саксофон), Анатолий Мачуленко (соло-гитара) и Ростислав Чудотворцев-Молдавский (ударные).

Особая атмосфера и сюрпризы

Концерт обещает быть насыщенным энергией, тонким юмором и увлекательными историями со съемочных площадок. Зрителей ждут неожиданные сюрпризы, которые сделают вечер незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события и насладиться мастерством Дмитрия Харатьяна и его команды!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 3000 ₽

Фотографии

Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян

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