Спектакль Дмитрий Харатьян

Творческий вечер-концерт Дмитрия Харатьяна в Москве

Приглашаем вас на уникальный творческий вечер-концерт Народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна, который пройдет в сопровождении группы «Cocktail project». Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра и музыки.

Многообразие таланта

Дмитрий Харатьян — это не просто актер, но и певец, телеведущий, а также президент открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров». За более чем 50-летнюю карьеру он успел порадовать зрителей своими ролями в культовых фильмах, таких как «Розыгрыш», «Зеленый фургон», «Гардемарины, вперед!» и многих других. Его театральные работы также не остаются незамеченными и включают спектакли «Нина», «Люди и мыши», «Нетелефонный разговор». Вдобавок, он принимал участие в мюзиклах и рок-опере, таких как «Веселые ребята» и «Идут белые снеги».

Уникальная программа

На концерте зрители смогут насладиться сочетанием песни, слова и актёрского мастерства. В программе прозвучат стихи великих поэтов, а также любимые песни из фильмов, такие как «Не вешать нос», «Школьный вальс» и «Есть только миг». Некоторые композиции будут представлены в неожиданной рок-обработке.

Команда музыкантов

В сопровождении Дмитрия Харатьяна выступит группа «Cocktail project» под художественным руководством мультиинструменталиста Михаила Киселева. В состав группы входят талантливые музыканты: Денис Швытов (саксофон), Анатолий Мачуленко (соло-гитара) и Ростислав Чудотворцев-Молдавский (ударные).

Особая атмосфера и сюрпризы

Концерт обещает быть насыщенным энергией, тонким юмором и увлекательными историями со съемочных площадок. Зрителей ждут неожиданные сюрпризы, которые сделают вечер незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события и насладиться мастерством Дмитрия Харатьяна и его команды!