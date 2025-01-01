Спектакль Дмитрий Харатьян. Творческий вечер

Творческий вечер Дмитрия Харатьяна «Дороги любви»

В уютном баре “Petter” пройдет уникальный творческий вечер народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна под названием «Дороги любви». Мероприятие состоится в сопровождении группы “Cocktail project”.

О Дмитрии Харатьяне

Дмитрий Харатьян — разноплановый и темпераментный актер театра и кино, певец и телеведущий. Он также является президентом открытого фестиваля детского и семейного кино “Солнечный остров” и художественным руководителем детской кино-театральной студии “Школа гардемаринов”.

За более чем 45-летнюю карьеру Харатьян снялся в культовых фильмах, таких как «Розыгрыш», «Зеленый фургон», «Гардемарины, вперед!», «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди», и многих других. Он также участвовал в спектаклях и мюзиклах, что подтверждает его разносторонний талант.

Что ждет зрителей

На творческой встрече-концерте зрители смогут насладиться уникальным сочетанием песни, слова и актёрского мастерства. В программе — стихи великих поэтов и любимые песни из фильмов, такие как «Не вешать нос», «Школьный вальс», «20-й год», а также песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы и других, некоторые из которых прозвучат в рок-обработке.

Группа “Cocktail project”, в состав которой входят талантливые музыканты, включая мультиинструменталиста Михаила Киселева, саксофониста Дениса Швытова, гитариста Анатолия Мачуленко и ударника Ростислава Чудотворцева-Молдавского, создаст потрясающую атмосферу на концерте.

Сюрпризы для зрителей

Не обойдется и без сюрпризов! Какие именно? Узнаете, когда придете на концерт Дмитрия Харатьяна и группы “Cocktail project”!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!