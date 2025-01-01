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Дмитрий Харатьян. Творческий вечер
Билеты от 4500₽
Киноафиша Дмитрий Харатьян. Творческий вечер

Спектакль Дмитрий Харатьян. Творческий вечер

18+
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Творческий вечер Дмитрия Харатьяна «Дороги любви»

В уютном баре “Petter” пройдет уникальный творческий вечер народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна под названием «Дороги любви». Мероприятие состоится в сопровождении группы “Cocktail project”.

О Дмитрии Харатьяне

Дмитрий Харатьян — разноплановый и темпераментный актер театра и кино, певец и телеведущий. Он также является президентом открытого фестиваля детского и семейного кино “Солнечный остров” и художественным руководителем детской кино-театральной студии “Школа гардемаринов”.

За более чем 45-летнюю карьеру Харатьян снялся в культовых фильмах, таких как «Розыгрыш», «Зеленый фургон», «Гардемарины, вперед!», «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди», и многих других. Он также участвовал в спектаклях и мюзиклах, что подтверждает его разносторонний талант.

Что ждет зрителей

На творческой встрече-концерте зрители смогут насладиться уникальным сочетанием песни, слова и актёрского мастерства. В программе — стихи великих поэтов и любимые песни из фильмов, такие как «Не вешать нос», «Школьный вальс», «20-й год», а также песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы и других, некоторые из которых прозвучат в рок-обработке.

Группа “Cocktail project”, в состав которой входят талантливые музыканты, включая мультиинструменталиста Михаила Киселева, саксофониста Дениса Швытова, гитариста Анатолия Мачуленко и ударника Ростислава Чудотворцева-Молдавского, создаст потрясающую атмосферу на концерте.

Сюрпризы для зрителей

Не обойдется и без сюрпризов! Какие именно? Узнаете, когда придете на концерт Дмитрия Харатьяна и группы “Cocktail project”!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 4500 ₽
26 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 4500 ₽

Фотографии

Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер Дмитрий Харатьян. Творческий вечер

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