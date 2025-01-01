Меню
Дмитрий Харатьян. Юбилейный концерт «Дороги любви»
0+
О концерте

Творческий вечер-концерт Дмитрия Харатьяна «Дороги любви»

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян приглашает на уникальный творческий вечер-концерт «Дороги любви». В сопровождении группы «Cocktail project» артист представит программу, в которой переплетутся любимые песни из кинофильмов, стихи великих поэтов и увлекательные истории из своей богатой творческой биографии.

Творческий путь

Дмитрий Харатьян за более чем 50 лет на сцене и экране создал множество запоминающихся образов. Его участие в культовых фильмах, таких как «Гардемарины, вперед!», «Розыгрыш», «Зеленый фургон» и «На Дерибасовской хорошая погода...», сделало его лицом целого поколения зрителей.

Не менее успешны и его театральные работы, включая спектакли «Нина», «Люди и мыши», а также мюзиклы «Веселые ребята», «Ханума» и рок-опера «Идут белые снеги». Все эти проекты были тепло восприняты публикой и принесли артисту заслуженное признание.

Что вас ждет на концерте

Этот вечер станет настоящим праздником для поклонников творчества Дмитрия Харатьяна. Во время концерта звучат как актуальные, так и давно забытые композиции, а также интересные истории из жизни мастера. Начало мероприятия в 19:00, продолжительность программы — 1 час 30 минут.

Не упустите возможность насладиться атмосферой искусства и музыки в компании талантливого артиста и его команды!

Февраль
27 февраля пятница
19:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 2500 ₽

