Дмитрий Харатьян и Cocktail Project
О концерте/спектакле

Творческий вечер Дмитрия Харатьяна

Дорогие друзья! Приглашаем вас на незабываемый творческий вечер легендарного актера театра и кино, певца и телеведущего Дмитрия Харатьяна.

Уникальная программа

Вместе с талантливыми музыкантами группы Cocktail project артист представит уникальную программу, в которой переплетутся любимые песни из кинофильмов, стихи великих поэтов и увлекательные истории из его богатой творческой биографии.

Творческий путь

За более чем 45 лет на сцене и на экране Дмитрий Харатьян создал множество запоминающихся образов в культовых фильмах, таких как «Гардемарины, вперед!», «Розыгрыш», «Зеленый фургон», «На Дерибасовской хорошая погода...» и многих других. Его театральные работы в спектаклях «Нина», «Люди и мыши», мюзиклах «Веселые ребята», «Ханума» и рок-опере «Идут белые снеги» заслужили любовь зрителей.

Праздник для поклонников

Этот вечер станет настоящим праздником для поклонников творчества Дмитрия Харатьяна. Вас ждет неповторимая атмосфера живого общения, фирменный юмор артиста, интересные истории из его творческой жизни и, конечно, приятные сюрпризы.

Не упустите возможность

Не упустите возможность окунуться в мир настоящего искусства, где сливаются воедино музыка, поэзия и актерское мастерство!

Исполнители
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян

Октябрь
31 октября пятница
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
от 2400 ₽

Фотографии

