Дмитрий Харатьян и Cocktail Project
О концерте/спектакле

Музыка и Поэзия: концерт «Дороги любви» в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на необычный спектакль «Дороги любви», который обещает погрузить зрителей в мир музыки и поэзии. Это уникальное мероприятие объединяет классические песни отечественного кино с авторской музыкой, созданной талантливым Дмитрием Харатьяном и проектом Cocktail Project.

О спектакле

«Дороги любви» - это не просто музыкальный спектакль, а истинное представление, где каждое произведение наполнено душевным теплом и любовью. Музыка, которая по праву стала классикой, прекрасно сочетается с новыми мелодиями, создавая гармонию, способную тронуть сердце каждого зрителя.

Авторы и исполнители

Dmitriy Kharatyan, известный как актер и певец, в этот раз представляет свою авторскую музыку, в которую вложил все свои эмоции и личный опыт. Cocktail Project привнесет в выступление свежие аранжировки и современные звучания, гарантируя увлекательный и запоминающийся вечер.

Интересные факты

  • Спектакль включает в себя как известные хиты, так и новые композиции, созданные специально для этого проекта.
  • Слушая «Дороги любви», зрители смогут вспомнить о любимых кинофильмах и, возможно, открыть для себя что-то новое.
  • В этом спектакле не только выступления, но и элементы поэзии, что делает его особенно выразительным.

Когда и где?

Не упустите возможность насладиться этим замечательным спектаклем! Подробности о времени и месте проведения можно узнать на сайте театра.

Присоединяйтесь к нам, чтобы отправиться в незабываемое музыкальное путешествие по «Дорогам любви»!

5 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2500 ₽

Фотографии

