Дмитрий Харатьян и Cocktail Project

Погружение в мир романтики и музыки ожидает зрителей на новом концерте «Дороги любви», который пройдет под руководством знаменитого актера и певца Дмитрия Харатьяна. В этом проекте зрители смогут насладиться не только известными песнями из отечественного кинематографа, но и авторской музыкой и поэзией.
Спектакль представляет собой уникальное сочетание классических музыкальных произведений и оригинальных композиций, написанных специально для этого проекта. В исполнении Харатьяна звучат такие хиты, как «Звезда по имени Солнце» и «Крылья» — песни, которые стали знаковыми для нескольких поколений.
Приходите и окунитесь в мир любви и музыки с Дмитрием Харатьяном!