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Дмитрий Харатьян и Cocktail Project
Билеты от 2500₽
Киноафиша Дмитрий Харатьян и Cocktail Project

Дмитрий Харатьян и Cocktail Project

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Новый концерт «Дороги любви» с Дмитрием Харатьяном

Погружение в мир романтики и музыки ожидает зрителей на новом концерте «Дороги любви», который пройдет под руководством знаменитого актера и певца Дмитрия Харатьяна. В этом проекте зрители смогут насладиться не только известными песнями из отечественного кинематографа, но и авторской музыкой и поэзией.

Программа вечера

Спектакль представляет собой уникальное сочетание классических музыкальных произведений и оригинальных композиций, написанных специально для этого проекта. В исполнении Харатьяна звучат такие хиты, как «Звезда по имени Солнце» и «Крылья» — песни, которые стали знаковыми для нескольких поколений.

Интересные факты

  • Дмитрий Харатьян — не только актер, но и талантливый музыкант, который активно выступает на сцене уже более 30 лет.
  • Спектакль «Дороги любви» был создан в сотрудничестве с Cocktail Project, известным музыкальным коллективом.
  • Поэтические вставки в программе добавляют особую атмосферу и глубину, что делает спектакль еще более запоминающимся.

Приходите и окунитесь в мир любви и музыки с Дмитрием Харатьяном!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2500 ₽

Фотографии

Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project

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