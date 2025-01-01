Дмитрий Харатьян и Cocktail Project

Новый концерт «Дороги любви» с Дмитрием Харатьяном

Погружение в мир романтики и музыки ожидает зрителей на новом концерте «Дороги любви», который пройдет под руководством знаменитого актера и певца Дмитрия Харатьяна. В этом проекте зрители смогут насладиться не только известными песнями из отечественного кинематографа, но и авторской музыкой и поэзией.

Программа вечера

Спектакль представляет собой уникальное сочетание классических музыкальных произведений и оригинальных композиций, написанных специально для этого проекта. В исполнении Харатьяна звучат такие хиты, как «Звезда по имени Солнце» и «Крылья» — песни, которые стали знаковыми для нескольких поколений.

Интересные факты

Дмитрий Харатьян — не только актер, но и талантливый музыкант, который активно выступает на сцене уже более 30 лет.

Спектакль «Дороги любви» был создан в сотрудничестве с Cocktail Project, известным музыкальным коллективом.

Поэтические вставки в программе добавляют особую атмосферу и глубину, что делает спектакль еще более запоминающимся.

Приходите и окунитесь в мир любви и музыки с Дмитрием Харатьяном!