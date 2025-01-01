Меню
Сказки о богах: новый литературный концерт Дмитрия Гайдука в клубе Mezzo Forte

Дмитрий Гайдук приглашает вас на уникальную встречу с вымышленными мифами и персонажами в спектакле «Сказки о богах». Этот проект состоится в московском клубе «Mezzo Forte» и предлагает зрителям необычную трактовку древних историй.

Что вас ждет?

Спектакль включает восемь сказок, которые перенесут вас в мир мифов Индии, Непала, Тибета, Палестины и Эфиопии. Здесь вы встретите всеблагих творцов, могущественных правителей вселенных, а также животных и людей, чьи судьбы переплетены в этих легендах.

Реакция зрителей

«Это кощунство и ересь», - так отзываться могут ортодоксы всех религий. Атеисты, в свою очередь, осуждают спектакль, считая его религиозной пропагандой. Однако истинное значение этих историй лежит гораздо глубже, чем расхожие предвзятые мнения.

За пределами обычного восприятия

Каждая сказка - это не только возможность посмеяться, но и шанс задуматься о большем. Возможно, кто-то из зрителей найдет здесь и просветление. Гайдук создает пространство, где границы между верой и искусством стираются.

Присоединяйтесь к волшебству

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного и оригинального летнего спектакля. Вам обещано удовольствие и незабываемые впечатления. Присоединяйтесь и откройте для себя мир, где все возможно!

4 сентября
Mezzo Forte Club Москва, 1-я Останкинская, 53, ТЦ «Рапира», 2 этаж
19:00 от 700 ₽

