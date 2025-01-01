Фантастические истории Дмитрия Гайдука в Санкт-Петербурге. Фолк-концерт

9 сентября в Санкт-Петербурге Дмитрий Гайдук представит уникальный концерт, в котором раскроет свои самые фантастические истории. Этот вечер посвящён миру фантастики, который, как считает автор, отличается от сказки не столь уж и сильно. Вместо волшебников и демонов здесь царствуют учёные и пришельцы, а красочные образы заменяют изобретения и открытия.

Что вас ждёт на концерте?

На концерте зрители смогут насладиться увлекательными рассказами из параллельных миров. Вам предстоит встретиться с растамаными в космосе, узнать о мономолекулярном клее и таинственном красном чипе, управляющем массами. Каждая история будет погружать вас в уникальную атмосферу, где научные фантазии переплетаются с увлекательными сюжетами.

Структура концерта

Концерт будет разделён на три отделения:

Первое отделение: Удивительные существа

Удивительные существа Второе отделение: Уникальные вещества

Уникальные вещества Третье отделение: Захватывающие изобретения

Не упустите возможность окунуться в мир фантастики и удивления. Зрители гарантированно получат заряд позитивных эмоций и неожиданных открытий. Заходите, будет увлекательно!