Дмитрий Гайдук
18+
Фантастические истории Дмитрия Гайдука в Санкт-Петербурге. Фолк-концерт

9 сентября в Санкт-Петербурге Дмитрий Гайдук представит уникальный концерт, в котором раскроет свои самые фантастические истории. Этот вечер посвящён миру фантастики, который, как считает автор, отличается от сказки не столь уж и сильно. Вместо волшебников и демонов здесь царствуют учёные и пришельцы, а красочные образы заменяют изобретения и открытия.

Что вас ждёт на концерте?

На концерте зрители смогут насладиться увлекательными рассказами из параллельных миров. Вам предстоит встретиться с растамаными в космосе, узнать о мономолекулярном клее и таинственном красном чипе, управляющем массами. Каждая история будет погружать вас в уникальную атмосферу, где научные фантазии переплетаются с увлекательными сюжетами.

Структура концерта

Концерт будет разделён на три отделения:

  • Первое отделение: Удивительные существа
  • Второе отделение: Уникальные вещества
  • Третье отделение: Захватывающие изобретения

Не упустите возможность окунуться в мир фантастики и удивления. Зрители гарантированно получат заряд позитивных эмоций и неожиданных открытий. Заходите, будет увлекательно!

Санкт-Петербург, 9 сентября
The Place Санкт-Петербург, Маршала Говорова, 47
19:00 от 700 ₽

