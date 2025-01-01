Меню
Дмитрий Дедков. Проверочный стендап-концерт
Дмитрий Дедков. Проверочный стендап-концерт

18+
О концерте/спектакле

Сольный стендап-концерт Дмитрия Дедкова

В этом месяце зрители смогут насладиться уникальным сольным стендап-концертом от известного комика Дмитрия Дедкова. Мероприятие состоится в рамках проекта Stage Standup Club, который уже зарекомендовал себя на театральной арене как площадка для талантливых артистов.

Об артисте

Дмитрий Дедков — выступающий, который завоевал признание благодаря своему остроумному юмору и умению находить смешное в повседневной жизни. Его выступления наполнены искренностью и личными историями, что позволяет зрителям легко идентифицировать себя с рассказчиком.

О концерте

На протяжении вечера Дмитрий презентует новые шутки и расскажет о забавных моментах из своей жизни. Концерт обещает быть интерактивным: зрители смогут задавать вопросы и принимать участие в обсуждениях, что сделает атмосферу еще более непринужденной и дружелюбной.

Интересные факты

  • Дмитрий Дедков не только комик, но и сценарист, который работал над созданием нескольких популярных шоу.
  • Комик известен своим умением импровизировать, так что каждый концерт становится уникальным.
  • Stage Standup Club — это платформа, где также выступают другие известные артисты, что делает ее популярным местом для любителей стендапа.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте клуба или в кассе театра. Спешите, количество мест ограничено!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
22:30 от 500 ₽

