Выставка Дмитрия Березина в Центре книги и графики

В Санкт-Петербургском Центре книги и графики открывается выставка работ петербургского художника Дмитрия Березина. Экспозиция включает живописные и графические произведения, отражающие ключевые этапы российской истории и культуры.

Творческое осмысление культурных эпох

В выставке представлены работы, охватывающие разные эпохи — от времен Ивана Грозного и Бориса Годунова до революционных событий и военных лет XX века. Творчество Березина пронизано темами народной традиции, христианской культуры и человеческой судьбы.

Живопись как отражение значимых событий

Живописная часть экспозиции фокусируется на важных событиях и явлениях в истории страны. Некоторые полотна перекликаются с документальной хроникой, другие обращены к народным праздникам и повседневной жизни. Работы, посвящённые традиционной культуре, изобилуют цветом и динамикой, передавая атмосферу крестьянского быта и сохраняя историческую память.

Циклы, посвященные Великой Отечественной войне

Особое внимание привлекают циклы «Письма с фронта» и «Блокада», в которых художник переосмысляет героические и трагические события Великой Отечественной войны.

Графические серии и иконопись

В своих графических сериях, вдохновлённых иконописью, Березин создает строгую композицию и структурность формы, что придаёт знакомым образам новое звучание.

О художнике

Дмитрий Березин — художник, реставратор и монументалист, член Союза художников России, а также преподаватель Академии им. А. Л. Штиглица. Его произведения можно найти в музейных и частных собраниях, включая Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Выставка будет доступна до 15:00 с 11 апреля.