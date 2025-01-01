Уникальный стендап с Дмитрием Бахметьевым

Дмитрий Бахметьев — резидент Воронежского Стендап Клуба и один из самых опытных комиков Черноземья. С почти десятилетним стажем в стендап-комедии он успел проявить себя в крупных медиапроектах, таких как Open Mic и Money Mic от VK Видео.

На выступлениях Димы вас не будут ждать заезженные темы о отношениях и коллегах по работе. Вместо этого вы услышите множество уникальных жизненных наблюдений и интересных мыслей, которые подтолкнут вас к размышлениям. Его выступления наполнены щепоткой ностальгии и юмора, что делает их крайне запоминающимися. Обратите внимание, это шоу предназначено для зрителей старше 18 лет.

Интересные детали

Рекомендуем приходить за 30 минут до начала мероприятия, чтобы выбрать лучшие места, особенно если хотите быть поближе к сцене. Рассадка осуществляется менеджером зала, рассчитанным на 2–3 человека за столик.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу искреннего и искрометного юмора с Дмитрием Бахметьевым!