Спектакль Дмитрий Артис. Два контракта. Две книги

Дмитрий Артис. Два контракта. Две книги
12+
О спектакле

Драматические чтения в театре «Театральный особнякъ»

Приглашаем вас на уникальные драматические чтения в театре «Театральный особнякъ». Вам предстоит увидеть захватывающие записи поэта и добровольца Дмитрия Артиса, который решился отправиться на войну, несмотря на все обстоятельства.

Дневники Дмитрия Артиса — это не просто хроника событий, это глубокие наблюдения за людьми, вовлеченными в войну. Автор обращает внимание на мир обычных людей, их чувства и переживания, делая это с практическим подходом и без приукрашивания. Артис щедро делится своими наблюдениями и находками, показывая, за что можно и нужно любить людей, даже в самых сложных условиях.

Об уникальности опыта

В ходе чтений вы сможете соприкоснуться с множеством человеческих голосов, отраженных в записях автора. Артис мастерски передает атмосферу войны и человеческие судьбы, создавая яркие образы и заставляя задуматься о важности любви в самых трудных обстоятельствах.

Приходите в наш театр

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события. Мы ждем вас в театре «Театральный особнякъ» для того, чтобы ощутить мир Дмитрия Артиса и его уникальные дневниковые записи. Война — это испытание, но без любви она не имеет смысла!

