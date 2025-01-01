Меню
ДМЦ
Киноафиша ДМЦ

ДМЦ

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Группа «ДМЦ» в новом концертном туре

Осенью группа «ДМЦ» отправится в большой концертный тур с презентацией своей новой программы «Не прислоняться!». Это событие обещает быть увлекательным и насыщенным музыкальными переживаниями.

Что ждать от концертов

Зрителей ожидают не только их любимые песни, но и множество новинок. Группа готовит интересные интерпретации известных хитов, а также совершенно новые треки, которые станут настоящим открытием для поклонников.

Горячий прием

Группа надеется на теплый прием зрителей: «С нас — ваши любимые песни и новинки, с вас — горячий приём. Договорились?» — говорят музыканты, с нетерпением ожидая встречи с фанатами.

Почему стоит посетить

Это не просто концерт, а настоящая атмосфера единения людей, которые любят музыку. Уникальные эмоции, раскрытие новых границ музыки и общения с поклонниками создадут незабываемые моменты. Не упустите возможность стать частью этого события.

Следите за анонсами на официальных страницах группы и готовьтесь к музыкальному путешествию с «ДМЦ»!

В других городах

Нижний Новгород, 3 октября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
19:00 от 1500 ₽
Пермь, 7 октября
Бар 25|17 Пермь, 25 Октября, 17
19:00 от 1500 ₽
Челябинск, 8 октября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 9 октября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 1500 ₽
Самара, 12 октября
Куйбышев Самара, Куйбышева, 128а
19:00 от 1500 ₽
Волгоград, 15 октября
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
19:00 от 1500 ₽
Краснодар, 16 октября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 1500 ₽

