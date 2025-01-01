Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ДМЦ
Киноафиша ДМЦ

ДМЦ

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концертный тур группы «ДМЦ»

Осенью группа «ДМЦ» отправляется в масштабный концертный тур с презентацией новой программы под названием «Не прислоняться!». Это отличная возможность для поклонников насладиться как любимыми хитами, так и новыми композициями, которые группа приготовила для своих зрителей.

Что ожидать от программы?

На концертах «ДМЦ» зрителей ждут зажигательные выступления, яркие визуальные эффекты и, конечно же, живое исполнение. Музыканты обещают создать атмосферу, в которой каждый сможет почувствовать себя частью чего-то большего. Не забудьте подготовиться к горячему приему!

Почему стоит посетить?

Группа «ДМЦ» известна своим уникальным стилем и энергией на сцене. В их репертуаре множество жанров, от поп-музыки до рок-н-ролла, что делает выступления интересными для широкой аудитории. Этот концертный тур станет отличным способом провести вечер в компании хорошей музыки и позитивных эмоций.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! До встречи на концертах «ДМЦ»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 октября
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
АСО, Аб-т № 6
20 марта в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Света. Большой летний концерт
18+
Поп
Света. Большой летний концерт
16 августа в 20:00 Пространство «Флагшток»
от 3000 ₽
Стендап вечер
18+
Юмор
Стендап вечер
19 августа в 21:30 Stage Standup Club
от 550 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше