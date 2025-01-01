Меню
Новый альбом ДМЦ: рок-шоу в клубе «Урбан»

25 октября в клубе «Урбан» состоится долгожданное событие для всех поклонников группы ДМЦ. Музыканты представят свой новый альбом и исполнят любимые хиты вживую. Это будет незабываемое рок-шоу, полное энергии и эмоций.

Что ожидать от концерта?

На концерте зрители смогут насладиться как новыми треками, так и классическими композициями группы, ставшими настоящими хитами за годы их творчества. ДМЦ известны своими живыми выступлениями, которые всегда отличаются мощной подачей и атмосферой единения с публикой.

Для кого это событие?

Концерт станет отличной возможностью для тех, кто помнит первые выступления группы, и для новых слушателей, открывающих для себя творчество ДМЦ. Каждый найдет в их музыке что-то близкое и родное.

Не пропустите!

Приходите 25 октября в клуб «Урбан» и станьте частью этого музыкального праздника. Обещаем, будет громко и душевно — именно так, как вы любите!

25 октября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
19:00 от 1500 ₽

