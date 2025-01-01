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О концерте/спектакле

Концертный тур группы «ДМЦ» по России

Этой осенью группа «ДМЦ» отправляется в масштабный концертный тур по России с новой программой «Не прислоняться!». Музыканты обещают порадовать зрителей как любимыми хитами, так и свежими композициями, которые только начинают завоевывать популярность.

Что ждать от концертов?

На каждом выступлении зрители смогут насладиться энергичной атмосферой и уникальным звучанием, которое стало визитной карточкой группы. «ДМЦ» известны своим умением создавать глубокие и запоминающиеся музыкальные моменты, и этот тур не станет исключением.

Готовьтесь к горячему приёму!

Организаторы уверены, что зрители встретят группу с восторгом. «ДМЦ» рассчитывают на тёплый приём и активное взаимодействие с аудиторией. «Договорились? Тогда до встречи!» — с таким призывом группа завершает своё сообщение, подчеркивая важность каждого зрителя на концерте.

Следите за новостями и готовьтесь к незабываемым вечерам, полным музыки и эмоций!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 3 октября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
19:00 от 1500 ₽
Пермь, 7 октября
Бар 25|17 Пермь, 25 Октября, 17
19:00 от 1500 ₽
Челябинск, 8 октября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 9 октября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 1500 ₽
Самара, 12 октября
Куйбышев Самара, Куйбышева, 128а
19:00 от 1500 ₽
Волгоград, 15 октября
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
19:00 от 1500 ₽
Краснодар, 16 октября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Стендап, открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап, открытый микрофон
4 ноября в 19:30 Improv Club
от 200 ₽
Нидаль Абу-Газале
18+
Юмор
Нидаль Абу-Газале
17 ноября в 19:00 ДК ГАЗ
от 1890 ₽
Чайф
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Русский рок
Чайф
18 октября в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
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