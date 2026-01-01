Музыкальный спектакль «Для любимых мужчин»

«Для любимых мужчин» - это музыкальный спектакль, который рассказывает о любви, верности и преданности. В его центре - история о мужчине, готовом на всё ради своей любимой. Автором спектакля является Назибулин Н., известный своими работами в жанре эстрады.

Это мероприятие объединяет музыку, танцы и театральное искусство, создавая уникальную атмосферу, наполненную романтикой и красотой. Спектакль поднимает важные ценности, такие как любовь и верность, что делает его особенно значимым для зрителей.

Концерт к Дню защитника Отечества

23 февраля, в День защитника Отечества, мы отмечаем не только воинскую славу, но и мужества наших близких. Этот праздник напоминает о тех, кто ежедневно оберегает нас в быту и на работе, и дает возможность сказать «спасибо» самым дорогим людям в нашу жизнь.

Праздничный концерт Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) посвящен мужеству и доблести настоящих защитников. В программе - военные песни и композиции о отваге, героизме, самоотверженности и стойкости духа наших дорогих мужчин.

В концерте принимают участие солисты оперы и концертмейстеры по классу вокала театра, что гарантирует высокий уровень исполнения и незабываемые впечатления.