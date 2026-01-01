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О концерте

Концерт группы DK в Самаре

В Самаре пройдет долгожданный концерт группы DK. Коллектив представит новый альбом, а также исполнит свои старые хиты.

Это событие обещает стать знаковым для поклонников группы и любителей живой музыки. Группа DK известна своими яркими выступлениями и запоминающимися композициями, которые способны создать атмосферу настоящего праздника.

На концерте зрители смогут насладиться как новыми треками, так и любимыми хитами, которые уже успели полюбиться многим. Не пропустите этот уникальный вечер!

Места достаточно, так что ждём всех желающих!

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Октябрь
6 октября вторник
19:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2

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