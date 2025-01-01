Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
DK
Киноафиша DK

DK

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт DK: Уникальная возможность насладиться живым выступлением в вашем городе

Данила Кашин, более известный под псевдонимом DK, отправляется в тур по городам России! Этот артист нечасто радует своих поклонников живыми выступлениями, поэтому возможность увидеть его на сцене - это настоящая удача.

Не упустите шанс!

Покупка билета на концерт DK - это не только возможность услышать любимые треки вживую, но и шанс зарядиться положительными эмоциями на целый вечер. Мы настоятельно рекомендуем не медлить с приобретением билетов, так как их количество ограничено, а спрос на выступления артиста всегда велик.

Информация для зрителей

Обратите внимание, что мероприятие имеет категорию информационной продукции 16+. Это значит, что на концерт могут посетить зрители старше 16 лет.

Не упустите возможность стать частью незабываемого вечера с DK! Живое исполнение, атмосфера веселья и отличное настроение гарантированы.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 23 июля
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
18:00 от 2670 ₽
Пермь, 24 июля
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
18:00 от 1599 ₽

В ближайшие дни

Standup Bar. Надёжный микрофон
18+
Юмор
Standup Bar. Надёжный микрофон
20 августа в 20:00 Standup Bar
от 200 ₽
Pravda Stand Up. Открытый микрофон
18+
Юмор
Pravda Stand Up. Открытый микрофон
30 июля в 20:00 Pravda Bar
от 100 ₽
Многоточие
18+
Хип-хоп
Многоточие
12 октября в 20:00 Максимилианс
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше