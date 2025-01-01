DK. Summer Sound x билайн

Солист ансамбля DK на Summer Sound x Билайн

Не упустите возможность насладиться великолепным выступлением солиста ансамбля имени DK на фестивале Summer Sound x Билайн! Этот артист подарит вам заряд положительных эмоций и создаст уникальную атмосферу, наполненную энергией и креативом.

ВИП-опции для вашего комфорта

Фестиваль предлагает различные уровни комфортного обслуживания:

Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, соответствующая купленным местам. Ожидайте отдельный бар с расширенной картой напитков, обслуживание официантами и отдельные уборные. Здесь вас ждет лучший вид на сцену!

отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, соответствующая купленным местам. Ожидайте отдельный бар с расширенной картой напитков, обслуживание официантами и отдельные уборные. Здесь вас ждет лучший вид на сцену! ВИП трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне без посадочных мест. Это отличное решение для тех, кто хочет насладиться превосходным видом на сцену.

Общие зоны для всех зрителей

Фестиваль также предлагает доступные варианты для всех посетителей:

Танцевальный партер: входной билет на концерт, позволяющий находиться в общей зоне танцевального партера. Это идеальный выбор для любителей активного времяпрепровождения!

входной билет на концерт, позволяющий находиться в общей зоне танцевального партера. Это идеальный выбор для любителей активного времяпрепровождения! Фан-зона: входной билет на концерт, дающий возможность быть в зоне, ближайшей к сцене. Здесь вы сможете почувствовать атмосферу праздника на максимуме!

Подготовьтесь заранее

Чтобы не задерживать запуск мероприятия, рекомендуем подготовить билеты заранее. Убедитесь, что вы выбрали удобный для себя вариант, и готовьтесь к незабываемым впечатлениям на Summer Sound x Билайн!