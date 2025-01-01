Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
DK. Summer Sound x билайн
Билеты от 2000₽
Киноафиша DK. Summer Sound x билайн

DK. Summer Sound x билайн

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Солист ансамбля DK на Summer Sound x Билайн

Не упустите возможность насладиться великолепным выступлением солиста ансамбля имени DK на фестивале Summer Sound x Билайн! Этот артист подарит вам заряд положительных эмоций и создаст уникальную атмосферу, наполненную энергией и креативом.

ВИП-опции для вашего комфорта

Фестиваль предлагает различные уровни комфортного обслуживания:

  • Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход, рассадка в VIP-зоне, соответствующая купленным местам. Ожидайте отдельный бар с расширенной картой напитков, обслуживание официантами и отдельные уборные. Здесь вас ждет лучший вид на сцену!
  • ВИП трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне без посадочных мест. Это отличное решение для тех, кто хочет насладиться превосходным видом на сцену.

Общие зоны для всех зрителей

Фестиваль также предлагает доступные варианты для всех посетителей:

  • Танцевальный партер: входной билет на концерт, позволяющий находиться в общей зоне танцевального партера. Это идеальный выбор для любителей активного времяпрепровождения!
  • Фан-зона: входной билет на концерт, дающий возможность быть в зоне, ближайшей к сцене. Здесь вы сможете почувствовать атмосферу праздника на максимуме!

Подготовьтесь заранее

Чтобы не задерживать запуск мероприятия, рекомендуем подготовить билеты заранее. Убедитесь, что вы выбрали удобный для себя вариант, и готовьтесь к незабываемым впечатлениям на Summer Sound x Билайн!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 августа
Дизайн завод Москва, Б.Новодмитровская, 36
19:30 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Двор Гостинки Санкт-Петербург, Невский просп., 35, Большой Гостиный Двор
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Одна на всех Победа, одна на всех и песня!
12+
Эстрада Фолк
Одна на всех Победа, одна на всех и песня!
22 сентября в 20:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 1000 ₽
12+
Джаз Рок-н-ролл
Avant Step Band with Jazz, Soul & Rock 'n' Roll
31 июля в 20:00 Jam Club
от 1000 ₽
Алёна Свиридова
18+
Поп
Алёна Свиридова
22 ноября в 18:00 Petter
от 3500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше