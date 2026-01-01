Джаз мануш от Django Friends в Клубе Алексея Козлова

Коллектив Django Friends под руководством гитариста Георгия Яшагашвили выступит на сцене Unplugged в Клубе Алексея Козлова, расположенном по адресу Мясницкая улица, 15. Группа известна своим исполнением джаз мануш — стиля, созданного Джанго Рейнхардтом в 1930-е годы во Франции. В репертуаре Django Friends можно услышать композиции, отражающие наследие Рейнхардта и акцентирующие внимание на струнных инструментах. Концерт будет интересен поклонникам джипси-джаза и камерной музыки.

Истоки джаз-мануш

Джаз-мануш родился в 30-е годы во Франции благодаря гитаристу Джанго Рейнхардту, который, как и большинство его именитых последователей, принадлежал к цыганской народности мануш. Это джаз без труб и барабанов, основанный на свинге; он страстный и открытый, где веселье соседствует с проницательной лирикой. Музыка мануш передает атмосферу романтичной Франции 30-х годов, наполненной свободой и очарованием.

Но джаз-мануш не остался только в прошлом. Он вновь покоряет Европу, оставаясь ярким и эмоциональным стилем, который завораживает слушателей своей танцевальностью и полной палитрой звуков, где даже небольшой состав звучит как полноценный оркестр.

Георгий Яшагашвили и его пути в джаз-мануш

Гитарист Георгий Яшагашвили исполняет джаз-мануш с 1998 года. Он является постоянным участником квартета Алексея Бадьянова Groove Party, который активно гастролирует по России и странам СНГ. С этим коллективом Георгий принимал участие в фестивалях «Джаз в саду Эрмитаж», «Евразия» (Оренбург) и «Джаз Московия».

В 2008 году совместно с Дмитрием Купцовым он основал группу Djangoband, которая записала три альбома. Коллектив участвовал в таких фестивалях, как «Международный Gypsy Jazz Фестиваль», «Усадьба Jazz» и «Festival Django Reinhardt — Samois sur Seine» во Франции. Djangoband гастролировал как по России, так и по европейским странам.

Знакомьтесь с Django Friends

С 2015 года Георгий выступает в составе собственного ансамбля Django Friends, организуя и проводя фестивали, включая уже четыре «Гитарных Фестиваля им. Джанго Рейнхардта». Он также играет в качестве ритм-гитариста с мировыми звездами джаз-мануш, такими как Бирели Лагрен и Сточело Розенберг.

На сцену выйдут: Георгий Яшагашвили (гитара), Лу Головина (гитара), Екатерина Перелыгина (контрабас) и Илья Делизонас (скрипка).