Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Django Friends
Билеты от 1000₽
Киноафиша Django Friends

Django Friends

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Джаз мануш от Django Friends в Клубе Алексея Козлова

Коллектив Django Friends под руководством гитариста Георгия Яшагашвили выступит на сцене Unplugged в Клубе Алексея Козлова, расположенном по адресу Мясницкая улица, 15. Группа известна своим исполнением джаз мануш — стиля, созданного Джанго Рейнхардтом в 1930-е годы во Франции. В репертуаре Django Friends можно услышать композиции, отражающие наследие Рейнхардта и акцентирующие внимание на струнных инструментах. Концерт будет интересен поклонникам джипси-джаза и камерной музыки.

Истоки джаз-мануш

Джаз-мануш родился в 30-е годы во Франции благодаря гитаристу Джанго Рейнхардту, который, как и большинство его именитых последователей, принадлежал к цыганской народности мануш. Это джаз без труб и барабанов, основанный на свинге; он страстный и открытый, где веселье соседствует с проницательной лирикой. Музыка мануш передает атмосферу романтичной Франции 30-х годов, наполненной свободой и очарованием.

Но джаз-мануш не остался только в прошлом. Он вновь покоряет Европу, оставаясь ярким и эмоциональным стилем, который завораживает слушателей своей танцевальностью и полной палитрой звуков, где даже небольшой состав звучит как полноценный оркестр.

Георгий Яшагашвили и его пути в джаз-мануш

Гитарист Георгий Яшагашвили исполняет джаз-мануш с 1998 года. Он является постоянным участником квартета Алексея Бадьянова Groove Party, который активно гастролирует по России и странам СНГ. С этим коллективом Георгий принимал участие в фестивалях «Джаз в саду Эрмитаж», «Евразия» (Оренбург) и «Джаз Московия».

В 2008 году совместно с Дмитрием Купцовым он основал группу Djangoband, которая записала три альбома. Коллектив участвовал в таких фестивалях, как «Международный Gypsy Jazz Фестиваль», «Усадьба Jazz» и «Festival Django Reinhardt — Samois sur Seine» во Франции. Djangoband гастролировал как по России, так и по европейским странам.

Знакомьтесь с Django Friends

С 2015 года Георгий выступает в составе собственного ансамбля Django Friends, организуя и проводя фестивали, включая уже четыре «Гитарных Фестиваля им. Джанго Рейнхардта». Он также играет в качестве ритм-гитариста с мировыми звездами джаз-мануш, такими как Бирели Лагрен и Сточело Розенберг.

На сцену выйдут: Георгий Яшагашвили (гитара), Лу Головина (гитара), Екатерина Перелыгина (контрабас) и Илья Делизонас (скрипка).

Купить билет на концерт Django Friends

Помощь с билетами
Март
20 марта пятница
18:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Easy Dizzy | AC/DC Show
16+
Рок Кавер
Easy Dizzy | AC/DC Show
18 апреля в 19:00 Урбан
от 2000 ₽
Алексей Глызин
18+
Поп Эстрада
Алексей Глызин
5 апреля в 20:00 Petter
от 6500 ₽
Размаха
16+
Хип-хоп
Размаха
16 апреля в 19:00 Dex
от 1400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше