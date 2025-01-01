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Django Friends
Билеты от 1000₽
Киноафиша Django Friends

Django Friends

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Загадочный мир джаз мануш: новое дыхание в классическом жанре

Джаз мануш — это удивительное направление в джазе, зародившееся в 30-е годы во Франции благодаря гению великого гитариста Джанго Рейнхардта. Этот стиль представляет собой джаз без труб и барабанов, где джазовые темы исполняются на струнных инструментах с масштабом большого оркестра. В настоящее время джаз мануш вновь покоряет Европу, живет, развивается и видоизменяется.

Слияние ритмов и страстей

Основная характеристика джаз мануш — свинговый ритм в сочетании с цыганскими страстями. Основатели стиля, как и его именитые последователи, в большинстве своем принадлежат к цыганской народности мануш. Этот стиль, лишенный излишней деликатности, характеризуется страстными и открытыми диалогами между солистами, весельем и танцами, которые могут неожиданно перейти в грустные рассказы кочевого народа.

Георгий Яшагашвили и проект Django Friends

Георгий Яшагашвили «болеет» этой музыкой уже более 20 лет. У него огромный опыт выступлений на многочисленных фестивалях в России и Европе, гастрольные туры и совместные игры с мировыми звездами джаз мануш, такими как Бирели Лагрен, Стохело Розенберг, Морено Винтерштайн и Ив Тешер.

Первый состав Алексея Бадьянова «Groove Paty» был создан еще в 1998 году, затем была группа Djangoband, существовавшая с 2008 по 2016 год. Наконец, Георгий представляет новый музыкальный проект, который выходит за рамки простого ансамбля — Django Friends. Его суть заключается в демонстрации разнообразия джаз мануш, привлекая к сотрудничеству лучших исполнителей из других стилей и направлений в джазе.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной музыкой и погрузиться в атмосферу джаз мануш, которая завораживает и «заражает» с первого прослушивания!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 августа
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