Dj Slon&Katya

Есть песни, которые достаточно услышать с первых нот — и тело уже помнит, что делать. «Джимми-Джимми», «А ты меня любишь? Ага!» — если вы знаете эти треки, вы уже знакомы с одним из самых успешных диджеев российской эстрады. 6 сентября в Lюstra Bar — DjSlon & Katya. Проект, который много лет держит планку: оригинальные ремиксы, взрывные композиции и живой вокал, который превращает танцпол в единый организм. Вы услышите хиты, которые крутят в ротации лучшие радиостанции Москвы и Питера: «Все дельфины в ураган», «Москва–Питер–Белые ночи», а также новые треки: «Я не дам», «Колесики», «Цыпленок Пи» и другие. Концертная программа дуэта DjSlon & Katya, отточенная на фестивалях, клубных вечеринках и корпоративах. Если любите подпевать и танцевать — вам точно сюда. Программа 2,5 часа Ждём вас 6 сентября в Lюstra bar.