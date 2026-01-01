Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Dj Orchestra
Киноафиша Dj Orchestra

Dj Orchestra

12+
Возраст 12+

О концерте

Диджей-оркестр: мега-вечеринка

В клубе «Свобода» состоится уникальное событие — мега-вечеринка с диджей-оркестром. На сцене выступят культовые исполнители: Daft Punk, The Chemical Brothers, Fatboy Slim, David Guetta, The Prodigy, The Weeknd и Depeche Mode.

Хиты этих артистов зазвучат вживую с оркестром, что подарит слушателям совершенно новый опыт восприятия. Грандиозное световое шоу, лазеры и спецэффекты создадут захватывающую атмосферу танцпола будущего, где каждая нота наполняется энергией.

Почему стоит прийти на вечеринку?

  • Любимые треки прозвучат в уникальном оркестровом исполнении.
  • Это будет не просто концерт, а настоящий фестиваль света и музыки.

Диджей-оркестр: мега-вечеринка — это возможность насладиться живым исполнением легенд, оркестром и DJ, гармонично соединяющими музыку с визуальными эффектами. Новый год продолжается на максимальной громкости!

Билеты уже в продаже. Не упустите шанс стать частью главного танцевального праздника весны!

Купить билет на концерт Dj Orchestra

Помощь с билетами
В других городах
Март
9 марта понедельник
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Импровизационное шоу «НейроNews»
18+
Юмор
Импровизационное шоу «НейроNews»
17 марта в 20:00 Standup Bar
от 300 ₽
Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха в Новосибирске
6+
Классическая музыка
Неоклассический концерт композитора Дениса Стельмаха в Новосибирске
26 апреля в 19:00 Свердловская детская филармония
от 1000 ₽
Магия ритма
6+
Классическая музыка
Магия ритма
11 октября в 14:00 Свердловская детская филармония
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше