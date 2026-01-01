Dj Orchestra

В клубе «Свобода» состоится уникальное событие — мега-вечеринка с диджей-оркестром. На сцене выступят культовые исполнители: Daft Punk, The Chemical Brothers, Fatboy Slim, David Guetta, The Prodigy, The Weeknd и Depeche Mode.
Хиты этих артистов зазвучат вживую с оркестром, что подарит слушателям совершенно новый опыт восприятия. Грандиозное световое шоу, лазеры и спецэффекты создадут захватывающую атмосферу танцпола будущего, где каждая нота наполняется энергией.
Диджей-оркестр: мега-вечеринка — это возможность насладиться живым исполнением легенд, оркестром и DJ, гармонично соединяющими музыку с визуальными эффектами. Новый год продолжается на максимальной громкости!
Билеты уже в продаже. Не упустите шанс стать частью главного танцевального праздника весны!