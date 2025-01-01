DJ NIKISSA: Музыкальный эксперимент в театре

Приглашаем вас на уникальный спектакль «DJ NIKISSA», который представляет собой поведенческий эксперимент, основанный на музыкальном коде постсоветской России и ее рефлексии в YouTube. Это захватывающее событие объединяет 30 популярных песен, 15 лет истории и 300 анонимных комментариев.

Концепция спектакля

Зрители становятся подопытными в «караоке-медитации», где их ждут коллективная меланхолия и обряд социализации. Вместе они могут написать пьесу спектакля в онлайн-формате. Авторы предлагают переосмыслить поэтику нулевых через призму постиронии и постпраздника.

Как проходит мероприятие

Перед началом спектакля зрители могут добавиться в общий чат и рассаживаются напротив пустой сцены, экрана и одинокого микрофона. В видео-программе — 30 самых популярных песен России периода 1995-2010 годов, а также любительские YouTube-арты и караоке-клипы.

Вовлеченность зрителей

Перформер, выступающий в роли «диджея» и администратора чата, сплетает собранные на YouTube анонимные комментарии с реакцией и импровизацией зрителей. Каждый участник сам решает, насколько активно он хочет участвовать в процессе: выйти к микрофону и писать сообщения в чат или же пассивно наблюдать за взаимодействием цифрового и реального на сцене.

Полезная информация для зрителей

Не забудьте установить Telegram и зарядить телефон перед мероприятием, чтобы быть полностью вовлеченными в процесс. Этот спектакль обещает быть не только интересным, но и неповторимым опытом, который оставит у вас множество эмоций и впечатлений.