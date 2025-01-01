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DJ Chensky & DJ Archy
Киноафиша DJ Chensky & DJ Archy

DJ Chensky & DJ Archy

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Разговоры о музыке: Хип-хоп культура в центре внимания

Приглашаем вас на лекцию нового дискуссионного клуба в Эссе, посвященную хип-хоп культуре. Спикер вечера — Владимир Чен, известный DJ, BBoy и MC под псевдонимом Chensky. Он является тёрнтейблистом и ценителем фанка, хип-хопа, ритм-н-блюза, нео-соула и хаус музыки, а также собирает свою коллекцию пластинок уже 14 лет.

О спикере

  • Резидент музыкального объединения Propaganda Machine by Surf Coffee.
  • Преподаватель в школе Tochka DJ.
  • Участник объединения MoveDjSpace, которое развивает диджеинг и тёрнтаблизм в России.
  • Культовая личность в музыкальной среде Ростова-на-Дону.
  • Танцор, хореограф и педагог с 9-летним стажем работы.
  • Победитель фестивалей и презентер мастер-классов по Югу России.
  • Участник экспериментального театрально-танцевального перформанса «Пролог» под руководством голландского режиссёра Andre “Drosha” Grekhov.
  • Организатор фестивалей уличного искусства федерального масштаба и лекций о создании и развитии хип-хоп культуры.

Темы лекции

На лекции Владимир Чен расскажет о:

  • Истории возникновения и развития хип-хоп культуры.
  • Пяти столпах, на которых держится этот жанр.
  • Основных деятелях хип-хопа и их влиянии на современную музыку.
  • Текущем состоянии и перспективах хип-хопа в России и мире.

Не упустите возможность погрузиться в мир хип-хопа и узнать больше о его глубинных корнях и современных трендах. Ждем вас в Эссе!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 9 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
14:00 от 500 ₽

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