DJ Chensky & DJ Archy

Разговоры о музыке: Хип-хоп культура в центре внимания
Приглашаем вас на лекцию нового дискуссионного клуба в Эссе, посвященную хип-хоп культуре. Спикер вечера — Владимир Чен, известный DJ, BBoy и MC под псевдонимом Chensky. Он является тёрнтейблистом и ценителем фанка, хип-хопа, ритм-н-блюза, нео-соула и хаус музыки, а также собирает свою коллекцию пластинок уже 14 лет.
О спикере
- Резидент музыкального объединения Propaganda Machine by Surf Coffee.
- Преподаватель в школе Tochka DJ.
- Участник объединения MoveDjSpace, которое развивает диджеинг и тёрнтаблизм в России.
- Культовая личность в музыкальной среде Ростова-на-Дону.
- Танцор, хореограф и педагог с 9-летним стажем работы.
- Победитель фестивалей и презентер мастер-классов по Югу России.
- Участник экспериментального театрально-танцевального перформанса «Пролог» под руководством голландского режиссёра Andre “Drosha” Grekhov.
- Организатор фестивалей уличного искусства федерального масштаба и лекций о создании и развитии хип-хоп культуры.
Темы лекции
На лекции Владимир Чен расскажет о:
- Истории возникновения и развития хип-хоп культуры.
- Пяти столпах, на которых держится этот жанр.
- Основных деятелях хип-хопа и их влиянии на современную музыку.
- Текущем состоянии и перспективах хип-хопа в России и мире.
Не упустите возможность погрузиться в мир хип-хопа и узнать больше о его глубинных корнях и современных трендах. Ждем вас в Эссе!