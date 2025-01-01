DJ Chensky & DJ Archy

Разговоры о музыке: Хип-хоп культура в центре внимания

Приглашаем вас на лекцию нового дискуссионного клуба в Эссе, посвященную хип-хоп культуре. Спикер вечера — Владимир Чен, известный DJ, BBoy и MC под псевдонимом Chensky. Он является тёрнтейблистом и ценителем фанка, хип-хопа, ритм-н-блюза, нео-соула и хаус музыки, а также собирает свою коллекцию пластинок уже 14 лет.

О спикере

Резидент музыкального объединения Propaganda Machine by Surf Coffee .

. Преподаватель в школе Tochka DJ .

. Участник объединения MoveDjSpace , которое развивает диджеинг и тёрнтаблизм в России.

, которое развивает диджеинг и тёрнтаблизм в России. Культовая личность в музыкальной среде Ростова-на-Дону.

Танцор, хореограф и педагог с 9-летним стажем работы.

Победитель фестивалей и презентер мастер-классов по Югу России.

Участник экспериментального театрально-танцевального перформанса «Пролог» под руководством голландского режиссёра Andre “Drosha” Grekhov.

под руководством голландского режиссёра Andre “Drosha” Grekhov. Организатор фестивалей уличного искусства федерального масштаба и лекций о создании и развитии хип-хоп культуры.

Темы лекции

На лекции Владимир Чен расскажет о:

Истории возникновения и развития хип-хоп культуры.

Пяти столпах, на которых держится этот жанр.

Основных деятелях хип-хопа и их влиянии на современную музыку.

Текущем состоянии и перспективах хип-хопа в России и мире.

Не упустите возможность погрузиться в мир хип-хопа и узнать больше о его глубинных корнях и современных трендах. Ждем вас в Эссе!