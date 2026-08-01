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Диззи Датч Дак
Билеты от 1500₽
Киноафиша Диззи Датч Дак

Диззи Датч Дак

12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Новый концерт группы Dizzy Dutch Duck в клубе Алексея Козлова

В клубе Алексея Козлова выступит группа Dizzy Dutch Duck, возглавляемая петербургским тромбонистом и аранжировщиком Антоном Боярских. Эта жемчужина современного джаза порадует зрителей своими необычными звучаниями и свежими музыкальными идеями.

Музыкальная программа

В программе концерта прозвучат как джазовые стандарты, так и авторская музыка коллектива. Группа известна своими экспериментами, включающими полижанровость, полиритмию и искусную аранжировку. Такой подход к музыке обеспечивает уникальное звучание и разнообразие, что несомненно понравится любителям современного джаза и музыкальных экспериментов.

Состав группы

В составе Dizzy Dutch Duck вы сможете увидеть:

  • Антон Боярских — тромбон
  • Игорь Тимофеев — саксофон
  • Элина Духовная — вокал
  • Илья Корчагин — гитара
  • Александр Алексеев — клавишные
  • Виктор Савич — бас-гитара
  • Аркадий Артюшевский — ударные

Достижения и новые релизы

Dizzy Dutch Duck — участники таких значимых художественных мероприятий, как Главная Сцена «STEREOLETO ‘18», «Present is Perfect» (2021-23), и «Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль ‘24». В октябре прошлого года группа выпустила новый альбом «Sasu Schildt», который попал на обложку плейлиста «Современный джаз» в VK Музыка и был включен в разнообразные плейлисты этой платформы.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением группы и погрузиться в мир современной джазовой музыки!

Купить билет на концерт Диззи Датч Дак

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Август
30 августа воскресенье
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽

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