Диззи Датч Дак

Новый концерт группы Dizzy Dutch Duck в клубе Алексея Козлова

В клубе Алексея Козлова выступит группа Dizzy Dutch Duck, возглавляемая петербургским тромбонистом и аранжировщиком Антоном Боярских. Эта жемчужина современного джаза порадует зрителей своими необычными звучаниями и свежими музыкальными идеями.

Музыкальная программа

В программе концерта прозвучат как джазовые стандарты, так и авторская музыка коллектива. Группа известна своими экспериментами, включающими полижанровость, полиритмию и искусную аранжировку. Такой подход к музыке обеспечивает уникальное звучание и разнообразие, что несомненно понравится любителям современного джаза и музыкальных экспериментов.

Состав группы

В составе Dizzy Dutch Duck вы сможете увидеть:

Антон Боярских — тромбон

Игорь Тимофеев — саксофон

Элина Духовная — вокал

Илья Корчагин — гитара

Александр Алексеев — клавишные

Виктор Савич — бас-гитара

Аркадий Артюшевский — ударные

Достижения и новые релизы

Dizzy Dutch Duck — участники таких значимых художественных мероприятий, как Главная Сцена «STEREOLETO ‘18», «Present is Perfect» (2021-23), и «Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль ‘24». В октябре прошлого года группа выпустила новый альбом «Sasu Schildt», который попал на обложку плейлиста «Современный джаз» в VK Музыка и был включен в разнообразные плейлисты этой платформы.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением группы и погрузиться в мир современной джазовой музыки!