Маркет предметов интерьера в Санкт-Петербурге

19 сентября в башне Центра Дизайна Design District DAA открывается ДИЗАЙН ДВОР — городской маркет предметов интерьера, который объединит локальные бренды, винтажные предметы и творчеством нишевых ремесленников Петербурга. Это событие перенесет вас в атмосферу европейских блошиных рынков и дизайнерских ярмарок.

Уникальные предложения

Только на один день, башня центра дизайна превратится в пространство, где можно будет найти редкие лоты по уникальным ценам. Здесь будут представлены:

винтажная мебель и посуда

предметы искусства

современные диваны и стеллажи

керамика и винил

Многие вещи будут в единичных экземплярах и по специальным ценам, которые действуют лишь в день работы маркета. Среди известных лотов — идеальный комплект мягкой мебели для гостиной от BinoHome, ироничные предметы декора от итальянского бренда Qeeboo, а также выставочные экземпляры от Kartell по сниженным ценам. Также ожидаются функциональные световые приборы от Aledo и оригинальные вазы от Императорского фарфорового завода.

Для всех, кто ценит искусство

ДИЗАЙН ДВОР объединит всех, кто интересуется предметным дизайном, коллекционирует винтаж и искусство, или ищет уникальные предметы для дома. Это также станет важной встречей для профессионального сообщества, предоставив возможность обсудить идеи и познакомиться с локальными брендами в уютной атмосфере.

Инновационное пространство

Design District DAA — один из крупнейших интерьерных центров Петербурга, включая более 200 шоурумов, концепт-сторов и галерей. Маркет пройдет в исторической Башне, известной петербуржцам как «телевизор». Индустриальная эстетика и выразительная вертикаль пространства создадут масштабную интерьерную инсталляцию.

Дополнительная программа

Помимо маркета, гостей ждет публичная программа с лекциями и встречами, посвященными современному предметному дизайну и тенденциям оформления интерьеров. Музыкальное сопровождение обеспечит одно из самых концептуальных виниловых магазинов Петербурга — Washing Machine, и DJ Hoopa с диджей-сетами.

ДИЗАЙН ДВОР — отличная возможность заглянуть в Design District DAA и открыть для себя пространство, которое стало домом для современного дизайна и искусства. Это здание с узнаваемой стеклянной башней хорошо видно с набережной Невы, но мало кто знает, что скрывается за его фасадом.