Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дизайн двор
Киноафиша Дизайн двор

Дизайн двор

0+
Возраст 0+

О выставке

Маркет предметов интерьера в Санкт-Петербурге

19 сентября в башне Центра Дизайна Design District DAA открывается ДИЗАЙН ДВОР — городской маркет предметов интерьера, который объединит локальные бренды, винтажные предметы и творчеством нишевых ремесленников Петербурга. Это событие перенесет вас в атмосферу европейских блошиных рынков и дизайнерских ярмарок.

Уникальные предложения

Только на один день, башня центра дизайна превратится в пространство, где можно будет найти редкие лоты по уникальным ценам. Здесь будут представлены:

  • винтажная мебель и посуда
  • предметы искусства
  • современные диваны и стеллажи
  • керамика и винил

Многие вещи будут в единичных экземплярах и по специальным ценам, которые действуют лишь в день работы маркета. Среди известных лотов — идеальный комплект мягкой мебели для гостиной от BinoHome, ироничные предметы декора от итальянского бренда Qeeboo, а также выставочные экземпляры от Kartell по сниженным ценам. Также ожидаются функциональные световые приборы от Aledo и оригинальные вазы от Императорского фарфорового завода.

Для всех, кто ценит искусство

ДИЗАЙН ДВОР объединит всех, кто интересуется предметным дизайном, коллекционирует винтаж и искусство, или ищет уникальные предметы для дома. Это также станет важной встречей для профессионального сообщества, предоставив возможность обсудить идеи и познакомиться с локальными брендами в уютной атмосфере.

Инновационное пространство

Design District DAA — один из крупнейших интерьерных центров Петербурга, включая более 200 шоурумов, концепт-сторов и галерей. Маркет пройдет в исторической Башне, известной петербуржцам как «телевизор». Индустриальная эстетика и выразительная вертикаль пространства создадут масштабную интерьерную инсталляцию.

Дополнительная программа

Помимо маркета, гостей ждет публичная программа с лекциями и встречами, посвященными современному предметному дизайну и тенденциям оформления интерьеров. Музыкальное сопровождение обеспечит одно из самых концептуальных виниловых магазинов Петербурга — Washing Machine, и DJ Hoopa с диджей-сетами.

ДИЗАЙН ДВОР — отличная возможность заглянуть в Design District DAA и открыть для себя пространство, которое стало домом для современного дизайна и искусства. Это здание с узнаваемой стеклянной башней хорошо видно с набережной Невы, но мало кто знает, что скрывается за его фасадом.

Купить билет на выставка Дизайн двор

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
19 сентября суббота
09:00
Design District DAA Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., 3, литера Е

В ближайшие дни

Иосиф Бродский. Натюрморт
0+
Исторические выставки

Иосиф Бродский. Натюрморт

16 августа в 09:00 Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Билеты
Памятные комнаты Александра I
0+
Исторические выставки Живопись Скульптура Классическое искусство

Памятные комнаты Александра I

16 августа в 09:00 Музей-заповедник «Царское Село»
Билеты
Древняя Русь между Востоком и Западом
0+
Исторические выставки Живопись Скульптура Графика Классическое искусство

Древняя Русь между Востоком и Западом

16 августа в 09:00 Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше