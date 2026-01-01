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Dixie Purple
Билеты от 1000₽
Киноафиша Dixie Purple

Dixie Purple

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыкальный вечер с Dixie Purple в клубе «Козлов Club Unplugged»

В клубе «Козлов Club Unplugged» на Мясницкой, 15, пройдет яркий концерт коллектива Dixie Purple. Этот музыкальный проект возник как «подпроект» известного «Jazz Dance Orchestra», который под руководством трубача Вадима Зайдина радует зрителей уже почти два десятилетия.

Дикси-рок: удивительное сочетание стилей

Dixie Purple исполнит мировые хиты в уникальной джазовой обработке, создавая свой стиль, который они называют «дикси-рок». Концерт привлечет как поклонников джаза, так и любителей рок-музыки.

Необычный репертуар

Классический диксиленд — это, безусловно, интересное явление, но репертуар Dixie Purple заслуживает отдельного внимания. В программе звучат легендарные композиции, такие как «Дым над водой» из репертуара Deep Purple, «Дом восходящего солнца» групп The Animals и Venus от Shocking Blue, известной также как Шизгара.

Особенно интригует версия «Богемская рапсодия» группы Queen в диксилендовом звучании. Уверены, музыканты коллектива справятся с любым музыкальным вызовом!

Знакомые мелодии в новом исполнении

В этот вечер также прозвучат хиты Элтона Джона, Bee Gees, Криса Ри, Эрика Клэптона и The Beatles. Добавят ироничного безумия композиции от дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр, а также песни гламурных металлистов из девяностых Europe и Тото Кутуньо. Зрители могут быть уверены — скучать не придется!

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Сентябрь
25 сентября пятница
18:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1000 ₽

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