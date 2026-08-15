Дивы джаза. Квинтет Платона Газелериди и Ирина Макарова

Вечер джазовых легенд: триумф женского вокала

Предстоящий концерт в Театре Музкомедии станет настоящим праздником для всех любителей джаза. В этот вечер прозвучат композиции, навеянные творчеством великих исполнительниц, таких как Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Ди Ди Бриджуотер, Гретхен Парлато и Уитни Хьюстон.

Звезды сцены

Главной героиней вечера станет Ирина Макарова — артистка Театра Музкомедии, обладающая колоссальной энергией и историей в джазе. Она исполним любимые хиты вместе с Квинтетом Платона Газелериди, музыкального руководителя «Новой сцены» Театра Музыкальной Комедии.

Программа концерта

В первом отделении вечернего концерта зрителей ждут незабываемые песни, исполненные «первой леди джаза» Эллой Фицджеральд и удивительной Билли Холидей, известной своей расслабленной манерой исполнения.

Во втором отделении музыканты представят современное видение лучших джазовых исполнительниц, среди которых такие таланты как «французская роза» Ди Ди Бриджуотер, чувственная Гретхен Парлато и, конечно, Уитни Хьюстон, имя которой известно каждому.

Состав исполнителей

В концертной программе участвуют:

Ирина Макарова — вокал

Андрей Тилькун — саксофон

Сергей Чашкин — гитара

Евгений Безбородов — контрабас

Артём Иванов — ударные

Платон Газелериди — рояль

Не упустите шанс насладиться уникальным музыкальным опытом, который объединит в себе традиции и инновации джазовой музыки!