Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дивной осени очарование
Билеты от 1200₽
Киноафиша Дивной осени очарование

Дивной осени очарование

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтический вечер «Дивной осени очарование»

Приглашаем вас на музыкально-поэтический вечер, который станет настоящим праздником искусства. В программе прозвучат романсы и песни на стихи заслуженного писателя Галины Рябининой из её дебютного альбома «Мои звенящие печали». Это уникальная возможность насладиться новыми музыкальными произведениями о любви и природе.

О программе вечера

На концерте состоится премьера романсов и песен Галины Рябининой, а также презентация её дебютного альбома. Слушатели смогут услышать стихи в авторском исполнении, что придаст мероприятию особую атмосферу. Мелодии романсов созданы выдающимися композиторами, среди которых:

  • Александр Васильевич Дудник — профессор, композитор, заслуженный деятель искусств России и член Союза композиторов СССР и РФ;
  • Вадим Чебанов — ведущий гитарист-виртуоз России, лауреат всероссийских и международных конкурсов;
  • Ирина Маскаева — композитор и музыковед, заслуженный деятель культуры Международной Академии ЛИК.

Участники вечера

В развитие программы участия примут известные артисты:

  • Анна Сиднина — певица Государственного академического русского ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной, заслуженная артистка Республики Ингушетия и лауреат премии Имперская культура Союза писателей России;
  • Вадим Чебанов — ведущий гитарист-виртуоз;
  • Инструментальная группа «Аккорды любви» в составе: Олег Губанов (фортепиано), Андрей Ковалев (баян), Дмитрий Еремеев (скрипка).

Ведущая вечеринки

В роли ведущей выступит Мария Демиденко, что добавит событию особое обаяние и атмосферу.

Не пропустите этот уникальный музыкально-поэтический вечер, который дарит зрителям возможность прикоснуться к искусству в его наивысшем проявлении!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
16:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
18+
Фламенко
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
15 сентября в 20:30 Союз композиторов
от 1200 ₽
Все произведения И. С. Баха для органа. Авторский цикл
12+
Классическая музыка
Все произведения И. С. Баха для органа. Авторский цикл
3 мая в 19:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 800 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
1 октября в 18:30 Petter
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше