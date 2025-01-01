Дивной осени очарование

Приглашаем вас на музыкально-поэтический вечер, который станет настоящим праздником искусства. В программе прозвучат романсы и песни на стихи заслуженного писателя Галины Рябининой из её дебютного альбома «Мои звенящие печали». Это уникальная возможность насладиться новыми музыкальными произведениями о любви и природе.
На концерте состоится премьера романсов и песен Галины Рябининой, а также презентация её дебютного альбома. Слушатели смогут услышать стихи в авторском исполнении, что придаст мероприятию особую атмосферу. Мелодии романсов созданы выдающимися композиторами, среди которых:
В развитие программы участия примут известные артисты:
В роли ведущей выступит Мария Демиденко, что добавит событию особое обаяние и атмосферу.
Не пропустите этот уникальный музыкально-поэтический вечер, который дарит зрителям возможность прикоснуться к искусству в его наивысшем проявлении!