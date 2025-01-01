Музыкально-поэтический вечер «Дивной осени очарование»

Приглашаем вас на музыкально-поэтический вечер, который станет настоящим праздником искусства. В программе прозвучат романсы и песни на стихи заслуженного писателя Галины Рябининой из её дебютного альбома «Мои звенящие печали». Это уникальная возможность насладиться новыми музыкальными произведениями о любви и природе.

О программе вечера

На концерте состоится премьера романсов и песен Галины Рябининой, а также презентация её дебютного альбома. Слушатели смогут услышать стихи в авторском исполнении, что придаст мероприятию особую атмосферу. Мелодии романсов созданы выдающимися композиторами, среди которых:

Александр Васильевич Дудник — профессор, композитор, заслуженный деятель искусств России и член Союза композиторов СССР и РФ;

Вадим Чебанов — ведущий гитарист-виртуоз России, лауреат всероссийских и международных конкурсов;

Ирина Маскаева — композитор и музыковед, заслуженный деятель культуры Международной Академии ЛИК.

Участники вечера

В развитие программы участия примут известные артисты:

Анна Сиднина — певица Государственного академического русского ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной, заслуженная артистка Республики Ингушетия и лауреат премии Имперская культура Союза писателей России;

Вадим Чебанов — ведущий гитарист-виртуоз;

Инструментальная группа «Аккорды любви» в составе: Олег Губанов (фортепиано), Андрей Ковалев (баян), Дмитрий Еремеев (скрипка).

Ведущая вечеринки

В роли ведущей выступит Мария Демиденко, что добавит событию особое обаяние и атмосферу.

Не пропустите этот уникальный музыкально-поэтический вечер, который дарит зрителям возможность прикоснуться к искусству в его наивысшем проявлении!