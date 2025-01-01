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Дивна Любоевич. Божественный голос
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дивна Любоевич. Божественный голос

Дивна Любоевич. Божественный голос

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

26 октября 2025 в одном из самых красивых и необыкновенных залов Москвы – Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя – состоится долгожданный концерт обладательницы голоса, который во всем мире называют не иначе, как «Божественным», «Ангельским». Уникальное звучание голоса Дивны покорило сердца столичных зрителей, которые приходят на эти концерты за глотком живой воды. 26 октября 2025 Дивна Любоевич и хор «Мелоди» представят программу, в основу которой войдут уникальные духовные песнопения, а часть программы будет посвящена традиционной сербской народной песне. Звучание старинных сербских мелодий, а также современных духовных песен – уникально в аутентичном исполнении Дивны и хора «Мелоди». Певицу по праву называют «Единственной звездой православной музыки 21 века», «музыкальной иконой», «драгоценностью Сербии». Дивна Любоевич – всемирно известная исполнительница православной духовной музыки, обладательница многих почетных наград: «Золотой Орфей» (Франция), «Le Mond De la Musique» (Франция), орденов: «Верность и вера» (Белоруссия), «Почаевской Божией Матери» (Украина). В 2015 году ее голос прозвучал в кинофильме «Human», саундтрек «Иерусалим» покорил сердца миллионов слушателей во всем мире. Ее простой, а вместе с тем глубокий и эмоциональный голос сравнивают с голосом ангела. Он попадает в самое сердце, доходит до самых сокровенных уголков человеческой души. Дивна получила вокальное обучение у монахинь Введенского монастырского хора, сохранившего уникальный стиль, идущий от карловацкого пения и традиции русских песнопений. Окончила Музыкальную академию в Нови-Саде, и в 1988 году дебютировала в качестве руководителя хора «Mokranjao». В 1989-1991 годах — дирижер Первого Белградского хорового общества, в 1997 году основала хор в церкви cв.Саввы в Париже. Сегодня Дивна Любоевич выступает вместе с хором «Мелоди», названным в честь святого Романа Сладкопевца (по-сербски Roman Melod), который создала в 1991 году при Введенском монастыре в Белграде. Обширный репертуар хора включает православные песнопения: от ранних византийских, сербских, болгарских и русских распевов до произведений современных авторов: сербских композиторов С.Мокраняца, С.Христича, В.Илича. Также «Мелоди» представляет оригинальные исполнительские интерпретации русской богослужебной певческой традиции: А.Архангельского, Н.Кедрова, П.Чеснокова. Пение Дивны Любоевич уносит нас от мирской суеты, словно поднимая над облаками – туда, где поют ангелы.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
17:00 от 1500 ₽

Фотографии

Дивна Любоевич. Божественный голос Дивна Любоевич. Божественный голос Дивна Любоевич. Божественный голос Дивна Любоевич. Божественный голос Дивна Любоевич. Божественный голос Дивна Любоевич. Божественный голос Дивна Любоевич. Божественный голос Дивна Любоевич. Божественный голос Дивна Любоевич. Божественный голос Дивна Любоевич. Божественный голос Дивна Любоевич. Божественный голос

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