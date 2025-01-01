Спектакль Дитя кулис

Дитя кулис: музыкальная комедия о мечте и театре

Постановка театрального объединения «Причал» – музыкальная комедия-водевиль «Дитя кулис» – рассказывает историю о мечте, любви и театре. Действие спектакля разворачивается в Петербурге в 1898 году.

Сын владельца коночного парка мечтает стать драматургом. Чтобы издать свою пьесу, он сдает конку в аренду таинственному антрепренёру. На первый взгляд обычное прослушивание юной провинциальной актрисы, страстно влюблённой в сцену, оборачивается чем-то неожиданным. С этого момента конка становится эпицентром случайностей, недоразумений и неожиданных поворотов.

Конка в спектакле – это не просто декорация, а колесница радости, везущая героев навстречу счастью. Водевиль наполнен отсылками к истории русского и мирового театра: здесь можно встретить упоминания о Чехове, Шекспире и даже Софокле. Все это представлено с несомненным юмором и азартом.

Незабываемое пространство

Спектакль идет в новом Театральном пространстве Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Комплекс располагается в старейшем трамвайном парке Санкт-Петербурга и обладает уникальными коллекциями трамваев, троллейбусов и автобусов, включая копию вагона конки XIX века.

Творческая команда

Режиссёр спектакля – заслуженный деятель искусств Республики Карелия Сеппо Кантерво. Художник-постановщик – Ирина Пронина, а композитором выступает Олег Гуреев.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу театра и истории в «Детях кулис»!