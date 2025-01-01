Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дитя души
Билеты от 800₽
Киноафиша Дитя души

Спектакль Дитя души

Постановка
Глас 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Дитя души» по сказке Константина Леонтьева

На российской театральной сцене впервые будет поставлена сказка Константина Леонтьева (1831-1891) «Дитя души». Это увлекательное произведение перенесет зрителей в 19 век, на живописные просторы Балканского полуострова.

Сюжет и герои

В центре сюжета — бедные крестьяне Христо и Христина, которые долгое время мечтали о детях. Их молитвы были услышаны, и они получили в подарок младенца Петро, ставшего для них приемным сыном. Однако, когда Петро достигает совершеннолетия, открываются тайны его происхождения. Зрители узнают, что судьбу для Петро пришлось выбирать бедному Христо, что было условием усыновления.

Сказочное путешествие

Петро отправляется в захватывающее путешествие по различным странам, чтобы узнать, что ему приготовила судьба: бескрайняя любовь, безмерное богатство или служение Богу. Спектакль обещает быть насыщенным приключениями, смертельными опасностями и королевскими почестями.

Музыка и атмосфера

Непредсказуемый сюжет и динамично развивающееся действие, дополненные восточной музыкой, не позволят зрителям отвлечься ни на минуту. Два часа спектакля пролетят как одно мгновение, оставляя после себя приятное послевкусие и приподнятое настроение.

Не пропустите возможность увидеть эту удивительную историю на сцене — она станет настоящим подарком для любителей театра!

Режиссер
Никита Астахов
В ролях
Наталья Шеховцева
Екатерина Лисовая
Галина Маслакова
Лариса Хорошилова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Глас Москва, Б.Татарская, 29
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Дитя души Дитя души Дитя души Дитя души Дитя души

В ближайшие дни

Дон Жуан
16+
Комедия
Дон Жуан
20 сентября в 19:00 Планета КВН
от 800 ₽
Дуэнья
12+
Комедия Музыка
Дуэнья
27 августа в 19:30 Дворец на Яузе
от 1200 ₽
Волшебная лампа Аладдина
6+
Детский
Волшебная лампа Аладдина
14 декабря в 17:00 Театр Терезы Дуровой
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше