Спектакль Дитя души

Премьера спектакля «Дитя души» по сказке Константина Леонтьева

На российской театральной сцене впервые будет поставлена сказка Константина Леонтьева (1831-1891) «Дитя души». Это увлекательное произведение перенесет зрителей в 19 век, на живописные просторы Балканского полуострова.

Сюжет и герои

В центре сюжета — бедные крестьяне Христо и Христина, которые долгое время мечтали о детях. Их молитвы были услышаны, и они получили в подарок младенца Петро, ставшего для них приемным сыном. Однако, когда Петро достигает совершеннолетия, открываются тайны его происхождения. Зрители узнают, что судьбу для Петро пришлось выбирать бедному Христо, что было условием усыновления.

Сказочное путешествие

Петро отправляется в захватывающее путешествие по различным странам, чтобы узнать, что ему приготовила судьба: бескрайняя любовь, безмерное богатство или служение Богу. Спектакль обещает быть насыщенным приключениями, смертельными опасностями и королевскими почестями.

Музыка и атмосфера

Непредсказуемый сюжет и динамично развивающееся действие, дополненные восточной музыкой, не позволят зрителям отвлечься ни на минуту. Два часа спектакля пролетят как одно мгновение, оставляя после себя приятное послевкусие и приподнятое настроение.

Не пропустите возможность увидеть эту удивительную историю на сцене — она станет настоящим подарком для любителей театра!