Дитмар Нтаку
12+
О концерте

Джазовые ритмы Камеруна с Дитмаром Нтаку в Клубе Алексея Козлова

Пианист и композитор Дитмар Нтаку приглашает зрителей на уникальную музыкальную программу, где джазовая форма органично сочетается с традициями Камеруна. Главная идея концерта — авторские композиции, которые вобрали в себя самобытную культуру «Бьющегося сердца Африки»: от неспешных баллад до живых ритмов камерунской танцевальной музыки Ассико, смешанных с американским свингом.

В программе найдётся место и для известных жанровых стандартов, таких как «Footprints», адаптированных под стилистику afro-jazz. Музыкальные эксперты отмечают в творчестве Нтаку «отголоски ритмического гения Ману Дибанго, классическую элегантность Фредерика Шопена и великолепные гармонии Телониуса Монка».

Творческий путь Дитмара Нтаку

Свою карьеру Дитмар начал в подростковом возрасте, погрузившись в академическую музыку, а также в творчество мастеров африканского джаза. В 2009 году он стал победителем конкурса «Мастер-классы Аладжи Туре», что дало старт его профессиональной карьере. В этом пути он основал студию La Touche в Дуале и запустил образовательный проект Break the Rules, цель которого — развитие музыкального обмена.

В настоящее время Нтаку успешно совмещает концертную и продюсерскую работу, выступая с авторскими программами в различных странах.

Музыканты на сцене

На концерте зрителей ждёт выступление талантливых музыкантов: Дитмар Нтаку (фортепиано), Владимир Воеводин (перкуссия), Фредерик Дипита (бас-гитара), Даниил Борейко (ударные).

22 июня понедельник
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1000 ₽

