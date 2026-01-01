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Distemper
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Distemper

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Возраст 16+

О концерте

Distemper празднует 37 лет на сцене Кроп Арены

Заводилы российской ска-сцены, группа Distemper, готовятся с размахом отметить свой 37-й день рождения в стенах Кроп Арены. С момента своего основания в 1989 году, коллектив прошел впечатляющий путь от первых выступлений до статуса истинного законодателя ска-стиля в России.

Истинной заслугой Distemper стало то, что их творчество помогло ска-панку выйти из андеграунда и завоевать широкую аудиторию по всей стране. Секрет их долголетия заключается в способности оставаться верными своим корням, при этом постоянно развиваясь и совершенствуя звучание. Группа не просто следует музыкальным трендам – она сама их создает, оставаясь вне времени и моды.

Позитив и энергия через музыку

Невозможно забыть девиз Distemper: нести позитив и энергию через музыку, объединяя людей разных поколений и социальных групп. На праздновании зрителей ждет топовый деньрожденческий сет, включающий самые узнаваемые хиты, бодрые ска-танцы с «чумовой» собакой и запоминающийся слэм.

Возрастное ограничение

Вход на концерт ограничен для зрителей младше 16 лет.

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В других городах
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24 октября суббота
20:00
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
от 1300 ₽

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