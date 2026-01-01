Праздник ска-музыки: Distemper отмечают 37 лет на сцене

Заводилы российской ска-сцены, группа Distemper, соберутся отмечать свой 37-й день рождения в Челябинске. С момента своего создания в 1989 году они прошли впечатляющий путь – от первых выступлений до статуса законодателя ска-стиля в России.

Творчество Distemper стало ключевым для популяризации ска-панка, помогая ему вырваться из андеграда и завоевать сердца широкой аудитории по всей стране. Группа умеет оставаться верной своим корням, при этом постоянно развиваясь и совершенствуя свое звучание.

Непревзойденный сет хитов

Секрет долголетия Distemper заключается в их умении создавать музыкальные тренды, оставаясь при этом вне времени и моды. Группа продолжает следовать своему девизу — нести позитив и энергию через музыку, объединяя людей разных поколений и социальных групп.

Как и всегда, Distemper предоставит зрителям незабываемый деньрожденческий сет, включающий самые узнаваемые хиты, бодрые ска-танцы с «чумовой» собакой и захватывающий слэм.