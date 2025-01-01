Меню
Distemper
Киноафиша Distemper

Distemper

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

36-летие Distemper в Краснодаре

3 октября на сцене Sgt. Peppers Bar пройдет праздник для всех любителей ска-панка. Группа Distemper, отмечающая свое 36-летие, готовит зрителям яркое ска-шоу. Это событие станет уже традиционным для коллектива, который на протяжении четырех десятков лет радует слушателей своей музыкой и позитивом.

История и достижения

Distemper — не просто музыкальная группа, а настоящая эпоха на российской ска-панк сцене. Основанный в 1989 году, коллектив стал законодателем ска-стиля и эталоном качества в своем жанре. Группа вывела ска-панк из андеграунда на широкие просторы российской сцены, обретя множество поклонников.

Секрет долголетия

Долгий путь Distemper — это история верности своим корням и стремления к развитию. Группа не просто следует музыкальным трендам, она сама создает их. Это позволяет им оставаться актуальными и яркими, вне зависимости от времени и моды.

Зажигательное шоу

На концерте 3 октября зрителей ожидает яркое сочетание старых хитов и новых произведений. Обширный репертуар Distemper от безумных бэнгеров до трогающих душу мелодий не оставит равнодушными никого. Безумные танцы, слэм и позитивный настрой гарантированы!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Присоединяйтесь к празднику вместе с Distemper и ощутите магию ска-панк музыки!

