Distemper
Киноафиша Distemper

Distemper

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Distemper отметит 36-летие в Самаре

7 ноября на сцене бара «Куйбышев» пройдет уникальное событие — ска-шоу легендарной группы Distemper, приуроченное к их 36-летию. Группа, которая с момента своего основания в 1989 году стала символом российской ска-панк сцены, продолжает радовать зрителей своим ярким и позитивным звучанием.

История и достижения

Distemper — это не просто музыкальный ансамбль; это целая эпоха. В течение своего пути группа смогла вывезти ска-панк из андеграунда на массовую сцену России, задавая тренды и формируя своеобразную музыкальную идентичность. Их способность оставаться верными традициям, одновременно развиваясь и трансформируясь, стала ключом к их долголетию. Каждый концерт — это не просто выступление, а настоящая энергетическая феерия, где каждая нота несет заряд позитивной энергии.

Что ждать на концерте

На праздничном ска-шоу в «Куйбышеве» зрителей ждет богатая программа, отражающая все контрасты многолетнего репертуара группы. Ожидайте безумные бэнгеры, знакомые мелодии, которые трогают душу, и, конечно же, атмосферу зажигательных танцев и слэма. Distemper объединяет людей разных поколений и социальных групп, и этот концерт станет очередным доказательством силы музыки как объединяющей силы.

Не пропустите возможность стать частью этого исторического события — приходите на концерт, чтобы зарядиться энергией от одного из самых ярких коллективов российской музыкальной сцены!

